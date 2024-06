Danna Paola: ¿sí prefiere a España?, esta es la razón por lo que festejará su cumpleaños en Madrid

Danna Paola no deja de dar de qué hablar. En esta ocasión, la cantante mexicana de nueva cuenta fue perseguida por la polémica que desató a principio de año al decir que “prefería” España en lugar de México, pues se sabe que festejará su cumpleaños 29 (el 23 de junio) en Madrid, “me ilusiona mucho, creo que es un buen momento y una buena ciudad para celebrar mi cumpleaños”, dijo en una entrevista para la agencia EFE, pero sus palabras de nueva cuenta fueron tomadas a mal por los internautas.

Hace un par de días también fue criticada, pues estuvo en el programa “La Resistencia”, en el cual elaboró micheladas, pero de nueva cuenta le recordaron cuando a principios de abril cometió su “error”. Y es que Danna presentó su nuevo proyecto y en una entrevista mencionó que le gustaba más España que su país natal. Todo fue parte de una dinámica llamada “¿Qué prefieres?”.

No olvidan lo que dijo. Foto: @danna / Instagram.

Danna asegura que la mal interpretaron

La intérprete mexicana ha dicho en varias ocasiones que sus palabras fueron sacadas de contexto y se ha defendido: “Yo siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto nada más por tirarme ‘hate’ la verdad, ya no es mi problema, es problema de los demás”. Pero los internautas no la perdonan y constantemente la acosan con eso.

Ella se ha defendido. Foto: @danna / Instagram.

“Soy mexicana como no voy a amar a mi país, siempre quieren sacar de contexto las cosas y tirar ‘hate’ porque hay mucho odio, uno enfocarse en lo que le toca, dar mucho amor”, dijo hace más de un mes sobre esta polémica.

¿Nadie quiere ir a los conciertos de Danna?

Muchos usuarios de redes han comenzado a “burlarse” de ella porque para su show en el Real Jardín Botánico de la Alfonso XIII de la Universidad Complutense en Madrid, que será el 22 de junio, no se ha vendido ni el 50 por ciento de los boletos. El recinto sólo tiene capacidad para 2 mil 500 personas, por lo que al ser tan pocos compradores, se ha especulado que su presentación podría cancelarse.

Aún no habla al respecto de ese tema. Foto: @danna / Instagram.

Los boletos de Danna tienen un costo que va desde los 35 euros, cerca de 692 pesos mexicanos, hasta los 150 euros, 2 mil 969 pesos mexicanos. Si bien Danna es una de las actrices y cantantes mexicanas más conocidas a nivel internacional, en los últimos meses no le ha ido tan bien con su relación con el público.