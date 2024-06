“Ya te vimos, sí te gusta más México”: Danna Paola hace micheladas en “La Resistencia” y le llueven críticas

Danna Paola es una de las actrices y cantantes mexicanas más conocidas a nivel internacional, sin embargo, también es muy polémica. En esta ocasión se habló mucho de ella porque acudió al programa español “La Resistencia”, donde hizo unas “micheladas”, pero fue criticada duramente, ya que hace unos meses había “dicho” que prefería a España en lugar de México. Los internautas la acusaron de ser “hipócrita”.

En mayo, la intérprete aseguró que, como con muchas cosas que dice, los internautas malinterpretaron sus palabras. “Yo siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto nada más por tirarme ‘hate’ la verdad, ya no es mi problema, es problema de los demás”, expresó. Sin embargo, parece que en redes no lo han “perdonado” y constantemente le hacen comentarios negativos.

Ella sostiene que la malinterpretaron. Foto: @danna / Instagram.

Te puede interesar:

Kristal Silva recuerda cuando estuvo a punto de morir: ”tenía una hemorragia interna y nadie me atendía”

Ivonne Montero le manda mensaje a Cazzu de una mamá soltera a otra: "que tenga mucha fortaleza"

¿Qué hizo Danna Paola?

Esta vez, Danna estuvo en el programa español y como parte de las dinámicas preparó unos vasos escarchados con chamoy, lo cual es característico de las “micheladas”, pero en X y en TikTok los internautas se le fueron con todo: “Para q hace micheladas si esas son de México y ella es Española”, “Si Danna Paola ya te vimos si te gusta más México yaa”, “Danna Paola queriendo componer lo que dijo”, fueron algunos de los comentarios.

No la perdona. Foto: TikTok.

“Soy mexicana como no voy a amar a mi país, siempre quieren sacar de contexto las cosas y tirar ‘hate’ porque hay mucho odio, uno enfocarse en lo que le toca, dar mucho amor”, dijo hace más de un mes sobre esta polémica.

¿Qué dijo Danna Paola de México?

Fue a principios de abril cuando Danna presentó su nuevo proyecto, pero durante una entrevista en FM Dos, una estación de radio chilena mencionó que le gustaba más España que su país natal. Todo fue parte de una dinámica llamada “¿Qué prefieres?”. Esto explotó como pólvora y rápidamente le llovieron críticas. Esta situación fue comparada con lo ocurrido con Ángela Aguilar y Yahritza, de “Yahritza y su Esencia”. Aunque han pasado varios meses, esto no se le ha olvidado a la gente.