Danna revela que tuvo miedo de ser parte del “Club de los 27”: VIDEO

Sin duda alguna, este 2024 para Danna, antes Danna Paola, ha sido un año en el que ha hecho grandes cambios en su vida, comenzando evidentemente por su nombre artístico, el cual ha sido un gran reto para ella, pero que al mismo tiempo ha significado un antes y un después en su carrera como cantante, sin embargo, a lo largo de su vida, la también actriz ha tenido que lidiar con problemas emocionales, mismos que ha compartido con su público y de los que ha hablado abiertamente.

La fama para Danna ha traído un gran caos emocional, pues en una reciente entrevista reveló que a su corta edad, nadie la preparó para lidiar con los pros y contras de esta misma, debido a esto es que la intérprete de “Sodio”, tuvo miedo de ser parte del temido “Club de los 27”.

Danna ha tenido grandes cambios en su vida a lo largo de estos años.

Foto: IG @Danna

Durante su entrevista en el programa español “La Resistencia”, la cantante y actriz mexicana abrió su corazón sobre los cambios que ha tenido en su vida desde que terminó de grabar la famosa serie “Élite” en la que dio vida a la inolvidable “Lucrecia”, pues desde entonces su vida tanto personal como profesional ha tenido grandes cambios.

“Desde que terminé ‘Elite’, hasta abril de este año, estoy trabajando en este proyecto, porque he pasado por muchas cosas a nivel personal y también artísticamente buenas y malas, pero más malas últimamente, a nivel personal creo que toqué fondo en muchas situaciones de mi vida, una de ellas incluye mi pasado con mi nombre al final soy una ‘child star’ desde que tengo 4 años”, comenzó a contar Danna

La cantante y actriz asegura que nadie la preparó para la fama.

Foto: IG @Danna

La actriz contó a David Broncano que no ha sido nada sencillo lidiar con la fama desde que tiene cuatro años de edad, pues su infancia fue muy diferente a la de un niño normal, incluso no tuvo una educación como cualquier otro pequeño, ya que la corrieron de muchas escuelas y sus compañeros le hacían bullying por ser una actriz famosa.

Debido a lo anterior, es que Danna confesó que eso le trajo muchos problemas, pues, nadie la preparó para ser famosa a tan corta edad, lo que a lo largo de los años tuvo consecuencias, pues, a la edad de 27, tuvo miedo en morir, como muchos otros famosos lo han hecho.

“Nadie me preparó para (la fama) y en algún momento de mi vida, justo a los 27 años, tenía miedo de unirme al ‘club de los 27’, sí, creo que es muy duro porque es cuando empiezas este proceso a los 30 en donde te replanteas tu vida y no sabes qué decisión tomar y para dónde ir y creo que es muy importante rodearte de buenas personas y de gente que al final no quiera sacar más de ti, sino que te ayude en este proceso…”, contó Danna.