Eleazar Gómez sube una FOTO en Instagram y le recuerdan su relación con Danna Paola: "se cumplió su profecía"

Este jueves 6 de junio el famoso actor y cantante, Eleazar Gómez se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía en Instagram que a los pocos minutos se volvió viral, recibiendo cientos de comentarios y miles de me gusta.

A sus 38 años de edad, Eleazar Gómez se ha consolidado como uno de las figuras públicas más polémicas en el mundo del espectáculo "gracias" a los escándalos que ha protagonizado en sus relaciones sentimentales, incluso hace unos años estuvo en prisión tras agredir físicamente a una de sus parejas.

El actor se convirtió en tendencia. Foto: Instagram/@eleazargomez333

Eleazar Gómez reaparece en Instagram

Ante sus más de un millón de seguidores en Instagram, Eleazar Gómez sorprendió a sus fans al compartir una fotografía que a los pocos minutos apareció en los principales medios del entretenimiento. El actor demostró que a sus 38 años de edad tiene una envidiable figura que lo llevó a recibir cientos de halagos.

En la imagen vemos al protagonista de telenovelas como "Atrévete a soñar", "La mexicana y el güero" y "Amores verdaderos" modelando un outfit que dejó al descubierto parte de su torso. Los internautas aseguraron que Eleazar Gómez es uno de los actores más guapos en el mundo de las telenovelas.

"Increíble trabajo que hicimos amigos", escribió en sus redes sociales.

El actor sorprendió con sus fotografías. Foto: Instagram/@eleazargomez333

Como era de esperarse la publicación de Eleazar Gómez no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios. "Te ves increíble", "40 años y verse así no es fácil" y "Espectacular", fueron algunos de los mensajes que recibió el actor.

¿Danna Paola le dedicó "Sodio" a Eleazar Gómez?

Después de que la publicación de Eleazar Gómez se volviera viral, varios usuarios en redes sociales recordaron la relación sentimental que tuvo con la cantante y actriz, Danna Paola. Ambos protagonizaron una de los noviazgos más mediáticos en la industria del entretenimiento.

Los fans subieron este mensaje. Foto: Instagram/@eleazargomez333

Los fans aseguraron que Danna Paola le dedicó la canción "Sodio" a Eleazar Gómez, lo cual únicamente se trata de un rumor pues la cantante nunca ha confirmado la información. "Ahora sé a quien va dirigida la canción de Danna Paola", escribieron los internautas.