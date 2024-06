Kristal Silva recuerda cuando estuvo a punto de morir: ”tenía una hemorragia interna y nadie me atendía”

Kristal Silva, una de las presentadoras más reconocidas de TV Azteca, se ha destacado por su belleza y simpatía. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera en la televisión y los certámenes de belleza, hay una historia de lucha y superación que pocos conocen. En una reciente plática que la conductora de “Venga la Alegría” sostuvo en un pódcast, la nacida en Tamaulipas recordó la ocasión en la que estuvo a punto de perder la vida.

La también modelo reveló que todo ocurrió por vanidad, pues ella quería asistir a un evento muy importante y lucir perfecta de los pies a la cabeza, pero una noche antes de que eso ocurriera, la vida le puso una dura prueba, en la que estuvo en riesgo de muerte.

Por vanidad, estuvo a punto de morir.

IG @kristalsilva_

¿Qué le pasó a Kristal Silva?

Desde muy joven, Kristal Silva se destacó en diversos certámenes de belleza. Su carisma y apariencia la llevaron a ganar varios concursos, impulsando así su carrera en el mundo del espectáculo. Sin embargo, detrás de esa sonrisa y elegancia en el escenario, se escondía una lucha interna que la afectaba profundamente. Ha platicado en diversas entrevistas que durante su juventud enfrentó serios problemas de salud mental y alimentación, específicamente bulimia.

A los 21 años, Kristal tuvo la oportunidad de participar en un reality show, y ahí el productor del proyecto le propuso encontrar un patrocinador para que la operaran, pues es algo que ella deseaba mucho hacer, sin embargo, esta decisión trajo consigo consecuencias inesperadas que la pusieron al borde de la muerte.

“A las tres semanas (de que se operó) iba a ser mi graduación de la universidad y yo iba con un orgullo a esa graduación que dije: ‘tengo que ir, o sea perfecta’ y una noche antes de mi graduación cenamos muy pesado, a mí se me ocurre ir a vomitar, me fui al baño, me hinque y cuando estoy provocándome el vómito, siento un jalón en el lado derecho del busto y de repente comencé a sentir un dolor insoportable que yo vi una bola gigante que dije se me movió el implante…” comenzó a contar Kristal en el pódcast de Dani Valle.

La conductora ha revelado en diversas ocasiones que tuvo problemas de alimentación.

IG @kristalsilva_

Kristal no fue atendida de manera inmediata en el hospital

Fue entonces que la conductora recuerda que por inercia al ver la bola en su pecho quiso tratar de acomodar el implante con sus propias manos, sin embargo, el dolor era insoportable por lo que le dijo a su ahora esposo y este a su vez le dijo a los padres de la conductora y fue así que la llevaron de manera inmediata al hospital.

“Me acuerdo que me dejan en la sala de espera, no había camillas y me dicen: ‘no hay camillas, no la podemos atender’, tenía una hemorragia interna y me estaba desangrando y nadie me atendía”. Recordó Kristal

De acuerdo con la conductora de VLA, lo que ocurrió es que al hacer fuerza para vomitar, el músculo se contrajo y los tejidos estaban muy sensibles por lo que se le rompió un vaso sanguíneo y comenzó a desangrarse, afortunadamente Kristal fue atendida en un nosocomio particular y su vida quedó a salvo.