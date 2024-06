"Estaban preocupados por mí": Kristal Silva llega tarde a VLA y pensaron que la secuestraron, se fue de fiesta

La famosa conductora de "Venga La Alegría", Kristal Silva se robó todos los reflectores en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que recordó la ocasión en la que llegó tarde al matutino y sus compañeros creyeron que se había convertido en víctima de un secuestro.

A sus 32 años de edad, la modelo nacida en el estado de Tamaulipas se ha consolidado como una de las grandes figuras del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado e el matutino de TV Azteca y como participante de la primera temporada de "Survivor México".

En una entrevista para el podcast "Seres cromáticos", Kristal Silva, una de las grandes referentes de "Venga La Alegría", contó que en una ocasión se fue de fiesta, pero al día siguiente tenía que trabajar en el matutino. A pesar de ello se pasó de copas y no escuchó su alarma.

"Me levanto en una hora, entraba temprano, entonces no escuché la alarma y de repente me desperté", dijo.