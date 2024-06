Ángela Aguilar casi llora al pensar que Christian Nodal se casó con Belinda: "No hubiera ido"

Ángela Aguilar y su romance con Christian Nodal sigue causando polémica en redes sociales, ya que los cibernautas no logran entender como a pocos días de que el interprete de "Ya no somos ni seremos" anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, ya haya iniciado un nuevo romance.

Aunado a eso no se explican como es que la hija de Pepe Aguilar se ha mostrado tan cercana a las exparejas de Christian Nodal todos estos años al grado de hasta decirse tía de la primogénita del cantante, acción que ha sido criticada por los usuarios de redes sociales. Ahora fue revivido un nuevo video el cual habría sido compartido por el programa De primera mano que encabeza el periodista Gustavo Adolfo Infante donde Ángela Aguilar casi llora al pensar que Christian Nodal habría contraído matrimonio con Belinda.

En el extracto del video aparece la cantante con cubrebocas ya que la grabación habría sucedido varios años atrás cuando Christian Nodal aún era novio de Belinda y estaban comprometidos, se ve como la reportera se acerca a la prima de la cantante Majo Aguilar y le pregunta "según hoy se casan Christian con Belinda... te invitaron a la boda? a lo que Ángela Aguilar hace una cara de decepción y hasta pareciera que toma fuerza para responder.

"Yo tengo show mañana así que aunque me hubieran invitado no hubiera ido... pero no se nada al respecto...o si sí se casan les deseo la mayor felicidad y que les vaya super bien", declaró Ángela Aguilar.