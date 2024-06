"Todavía no puedo creer": Belinda manda un mensaje en redes, ¿reacciona al rumor de la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

La famosa cantante y actriz, Belinda se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de compartir una historia en Instagram dando un importante anuncio sobre su reciente participación en la serie de televisión "¿Quién lo mató?", inspirada en la vida y el asesinato de Paco Stanley.

A lo largo de esta semana la también cantante ha dado de qué hablar y no precisamente por su actuación, si no por el nuevo nociazgo de su ex, Christian Nodal con Ángela Aguilar. A pesar de la controversia Belinda ha preferido no opinar sobre el escándalo más sonado en lo que va de este 2024.

La cantante se hizo presente en Instagram. Foto: Instagram/@belindapop

Belinda sube un importante mensaje

Hace unos días te informamos que la serie "¿Quién lo mató?" se convirtió en la más vista en la historia del servicio de streaming Prime Video. La noticia no pasó desapercibida para nadie y mucho menos para Belinda, quien escribió un mensaje ante sus millones de seguidores en Instagram.

En su historia, Belinda aseguró que aún no puede creer que la serie "¿Quién lo mató?" se haya convertido en la más vista de Prime Video, por lo que decidió agradecerles a todos sus seguidores por ver la producción y acompañarla en este momento de su carrera.

"Todavía no puedo creer que nuestra serie "¿Quién lo mató?" es la serie más vista en la historia de Prime Video. Gracias a todos los que la han visto. Estoy muy feliz por ese gran logro. Gracias", escribió.

La cantante subió un mensaje. Foto: Instagram/@belindapop

¿Belinda reaccionó al noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar?

Después de que Nodal y Ángela Aguilar hiciera oficial su relación, Belinda se hizo presente en Instagram para compartir una historia que a los pocos minutos borró. Los internautas aseguraron que fue una indirecta al intérprete de "Adiós amor".