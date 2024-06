Jennifer López estaría cansada de luchar por su matrimonio ante la actitud negativa de Ben Affleck

Jennifer López continúa en medio de una fuerte controversia por los rumores de una separación con Ben Affleck, algo por lo que habría cancelado su gira ya que expresó el deseo de pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, una fuente cercana a la cantante aseguró que JLo estaría cansada de luchar por su matrimonio y con la actitud negativa que mantiene el actor sin querer hacer más por su relación.

JLo cansada de luchar por su matrimonio con Ben Affleck

La intérprete de “On the Floor” canceló recientemente su gira “This is Me… Live” argumentando que deseaba pasar más tiempo con sus seres queridos, esto hizo más fuertes los rumores de una separación con Ben Affleck ya que se aseguró que la decisión de la cantante sería parte de su esfuerzo por salvar su matrimonio. Aunque, tras varios meses de conflictos JLo estaría cansada de la actitud del actor y podría considerar el divorcio.

JLo estaría cansada de la actitud negativa de Ben Affleck. Foto: IG @jlo

“Jennifer ha tenido ya suficiente y realmente lo intentó, pero no puede hacer más, las cosas no están mejorando, están empeorando”, dijo al Daily Mail una fuente cercana a la cantante, quien añadió que JLo estaría “tratando de aprovechar al máximo” el tiempo concentrándose en sus mellizos, Max y Emme, de 16 años de edad, así como en reprogramar su gira para 2025.

Sobre las críticas que ha recibido la “Diva del Bronx” por la actitud de fastidio mostrado por Affleck en importantes eventos, no dudaron en defenderla: “Ben es un gran tipo, pero puede ser gruñón y deprimente. Creo que el mundo vio eso en fotos cuando estuvieron en los Grammy el año pasado, él no sonreía. Si vieran cómo es realmente, no la atacarían. Fuma sin parar, maldice y parece irritado la mayor parte del tiempo. Gran director y actor, pero no nos reímos mucho con él, ¿sabes?”.

Revelan actitud negativa de Ben Affleck con JLo. Foto: IG @benaffleckkofficial

Rumores de una separación entre JLo y Ben Affleck

La pareja se casó en 2022 con una sorpresiva fiesta en Las Vegas a la que únicamente asistieron sus hijos, en agosto de ese mismo año la pareja celebró su unión con una lujosa ceremonia en la mansión que el actor tiene en Georgia. Aunque se colocaron como una de las parejas favoritas de Hollywood por su historia de amor como sacada de ficción, todo indica que estarían por ponerle fin.

Todo comenzó por la actitud de Ben Affleck mostrada ante los medios en importantes eventos y los paparazzis, a esto se suma que el actor de “The Batman” fue captado más de un vez sin su sortija de matrimonio. Luego de ello, Jennifer López fue captada asistiendo a alfombras rojas en solitario, tal y como ocurrió en México para el estreno de la cinta “Atlas”.

La venta de la lujosa mansión que compraron en Los Ángeles, California, a un año de haberse casado ha sido otro de los supuestos indicios de problema entre la pareja. Además, se les ha visto llegar por separado a eventos relacionados con su familia y se reveló que Affleck estaría rentando una casa en Brentwood lejos de López.