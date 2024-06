Famosa presentadora lanza duras críticas a Jennifer López por su actitud: "Es profundamente desagradable"

La polémica no se detiene para Jennifer López, pues, en medio del acoso mediático que sufre por una supuesta crisis matrimonial con Ben Affleck, una presentadora en Estados Unidos se sumó a las historias negativas que existen contra la cantante por su actitud de diva en algunos de los programas donde ha sido invitada y aseguró que no se trata de una persona grata, una idea con la que otros conductores coincidieron.

Presentadora se lanza contra JLo por su actitud

Fue a través del podcast “Citizen McCain” que la conductora Meghan McCain arremetió contra JLo y habló de la mala experiencia que tuvo junto a la cantante, de 54 años, mientras era presentadora en el programa “The View” al que la también actriz fue invitada. Otros de los presentes en la misma emisión coincidieron con la historia de McCain, dejando ver que también tuvieron un amargo encuentro con ella.

Sigue leyendo:

Jennifer López y Ben Affleck intensifican rumores de separación con incómodo beso en público

Eiza González estalla contra el "acoso" que sufre Jennifer López por los rumores de una crisis matrimonial

Meghan McCain habla de su mala experiencia junto a Jennifer López. Foto: IG @meghanmccain

“Yo también comparto historias negativas similares a las del mundo entero (…) Me siento mal porque estamos llegando a un punto en el que J.Lo sufre acoso. Ella es una persona profundamente desagradable. Tenía el séquito más grande que he visto jamás. Más que Kim Kardashian y el presidente. Realmente no entiendo por qué era necesario”, relató Meghan McCain.

Más tarde, se dio a conocer que la “Diva del Bronx” se habría molestado por las declaraciones de Meghan McCain y ante esto habría reportado aquel video que se vitalizó en TikTok. “Hizo que quitaran nuestro video. Estamos discutiendo con ella en este momento”, declaró la conductora, algo ante lo que también habló su representante: “No sabemos cómo ni por qué recibimos un aviso de infracción. Pulsamos 'apelación' y el vídeo fue restablecido en unas pocas horas”.

JLo y Ben Affleck en el ojo del huracán por una supuesta crisis matrimonial. Foto: IG @jlo

¿JLo y Ben Affleck al borde del divorcio?

A dos años de que llegaron al altar convirtiéndose en una de las parejas favoritas de Hollywood por su historia de amor como sacada de la ficción, todo parece haber llegado a su fin entre JLo y Ben Affleck. Los rumores de que podrían estar atravesando por una seria crisis matrimonial son cada vez más fuertes y se intensificaron luego de que el actor fuera captado sin su sortija de matrimonio.

Además, la voz de “On the Floor” acudió al estreno en México de su película “Atlas” sin el actor haciendo más fuertes las sospechas de que estarían por separarse. Una persona cercana a la pareja reveló a In Touch que ya no viven juntos y que estarían por poner en venta su lujosa mansión, algo que ocurrió en los últimos días: “ “Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que pudiera haber durado”.