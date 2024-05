Eduardo Videgaray se burla de nuevo de Lucerito Mijares y asegura que se hizo famosa gracias a él

Eduardo Videgaray se mantiene como blanco de críticas tras burlarse de Lucerito Mijares junto a su esposa, Sofía Rivera Torres, pues el conductor respondió molesto a la polémica que se generó sobre los comentarios que hicieron y señaló que la joven cantante ganó fama gracias a ellos. Además, advirtió que continuará haciendo chistes en los que, aseguró, no han mencionado el aspecto físico de otras celebridades.

Eduardo Videgaray advierte que seguirá haciendo chistes

Eduardo Videgaray reaccionó molesto a la controversia que se generó por los críticas contra Lucerito Mijares y exigió un alto a los ataques que han recibido asegurando que las disculpas que ofrecieron fueron “genuinas”. Pese a ello, el conductor arremetió una vez más contra la cantante asegurando que gracias a la polémica y los comentarios que hicieron ganó fama.

Eduardo Videgaray asegura que Lucerito Mijares se hizo famosa gracias a él. Foto: IG @eduardovidegaray

“Si ustedes ve en trending topic a Lucerito Mijares, es gracias a nosotros. Hicimos unos pinc*** chistes y ya, ni siquiera estuvieron gachos, súper leves”, dijo en una transmisión del programa “La Corneta” donde también advirtió que continuarán haciendo burlas, aunque no de quienes ya expresaron su molestia: “Además, se la van a pelar porque vamos a continuar haciendo chistes, no de quien ya se quejó”.

A estas declaraciones se sumó José Ramón San Cristóbal añadiendo: “Y en general no hacemos chistes del físico. En ningún momento calificamos el aspecto físico a la señorita en cuestión, retomamos lo que ella dijo y con ella hicimos chistes, pero como ustedes saben hay que quemar a la bruja y hoy somos la bruja”.

Eduardo Videgaray puntualizó en que continuarán haciendo chistes. Foto: IG @luceromijaresoficial

Lucerito Mijares responde a burlas

La hija menor de los cantantes Lucero y Manuel Mijares recibió una de apoyo en redes sociales, aunque no evitó ser cuestionada al respecto y en un encuentro con los medios se mostró tranquila por la polémica: "Obviamente, me demuestran su apoyo al cien por ciento”, enfatizó. “No le queremos dar importancia a esto. Lo comentamos como familia sí, pero, nos dio igual, la verdad, nos dio muy igual. Allá ellos, yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea será algo normal".

Por otra parte, la llamada "Novia de América" compartió un mensaje en sus redes sociales con el que expresa su total apoyo a su hija y resalta su talento, belleza y simpatía como cualidades que personas del público también aplaudieron. A ella se sumaron celebridades como Andrea Legarreta, Consuelo Duval, Victoria Ruffo, Bárbara Torres y la cantante Isabel Lascurain son algunas que salieron en defensa de la joven cantante.