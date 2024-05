Eduardo Videgaray y El Estaca le responden a Lucero por defender a Lucerito Mijares: "no es para tanto"

Eduardo Videgaray y "El Estaca" dieron de qué hablar en el mundo de la farándula después de enviarle un mensaje a Lucero, quien defendió a su hija, Lucerito Mijares, de los comentarios que hicieron en su contra los conductores del programa de televisión "¡Qué importa!"

Fue hace una semana cuando los conductores de televisión y Sofía Rivera Torres se burlaron de unas declaraciones que hizo Lucerito Mijares. Después de que el video se volviera viral, provocando bastante indignación en redes sociales, los famosos ofrecieron una disculpa, pero Lucero aseguró que estaban "cancelados de por vida".

Eduardo Videgaray y "El Estaca" le responde a Lucero

Después de explicar lo sucedido con Lucerito Mijares y detallar que por primera vez en su vida ofrecieron una disculpa por los chistes que hicieron, Eduardo Videgaray y "El Estaca" le respondieron a Lucero, mamá de la joven y quien la defendió en redes sociales.

En su programa de radio los conductores de "La corneta" volvieron a hablar sobre la polémica y se dirigieron de manera directa a Lucero. "El Escata" recordó que la actriz dijo que estaban "cancelados para siempre" después de burlarse de su hija, Lucerito Mijares.

En este sentido "El Estaca" aseguró que la situación la "están llevando demasiado lejos", pues nunca se insultó a su hija. El conductor de radio y televisión recordó que ya ofrecieron una disculpa y aún así siguen recibiendo ataques en redes sociales.

"Ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se insultó a nadie. Ya se les ofreció una disculpa y hasta ahí", dijo "El Estaca".

Por otra parte Eduardo Videgaray dijo que sí hicieron chistes y es el riesgo que se corre con la comedia, pero para no generar más polémica le reiteró sus disculpas a Lucerito, asegurando que su intención no fue ofenderla. Por otra parte le envió un saludo a Lucero y Manuel Mijares, pidiéndoles que no exageren la situación.