Muere Susan Buckner, actriz de "Vaselina", a los 72 años

Tuvo una carrera prolífica. Grease.

La actriz Susan Buckner falleció a los 72 años. Ella fue conocida por su papel de Patty Simcox en "Vaselina" ("Grease"). "Susan murió pacíficamente el 2 de mayo rodeada de seres queridos", dijo Melissa Berthier, su publicista en un comunicado, pero por el momento no se ha hecho pública la causa de su muerte. Samantha Mansfield, hija de Buckner, se despidió de ella y dijo conmovida a People: "La luz que traía a cada habitación se echará de menos para siempre… Era mágica y tuve mucha suerte de llamarla mi mejor amiga".

Familiares y amigos se despidieron de ella. Foto: Susan Buckner/Facebook

Susan nació en 1952 y comenzó su carrera artística cuando ganó el Miss Washington en 1971 y poco después participó en "The Dean Martin Show", donde cantaba y bailaba. Además, interpretó a Simcox, quien era una de las mejores amigas del personaje “Sandy”, al cual dio vida Olivia Newton John. “Vaselina”, de 1978, es uno de sus trabajos más conocidos.

¿En qué otros programas apareció Susan Buckner?

Muchos también la vieron en programas como "The Mac Davis Show", "Sonny and Cher" y "The Brady Bunch Variety Hour". Más tarde apareció en series como "Starsky & Hutch" y "The Love Boat" tras darse a conocer en "Vaselina". No regresó para la secuela del famoso filme, el cual estuvo protagonizado por Michelle Pfeiffer y Maxwell Caulfield.

Su última película fue en 1981. Foto: Everett Collection.

Otros miembros de "Vaselina" que han fallecido son Jeff Conaway, quien falleció a los 60 años en mayo de 2011 y Newton-John, quien murió a los 73 en agosto de 2022 luego de haber padecido cáncer. Susan llevaba tiempo retirada de la pantalla grande, pues su último proyecto fue en 1981, en “Deadly Blessing”, un filme de terror.

Familiares y amigos le dijeron adiós

Su hija Mansfield, su hijo Adam Josephs, sus nietos Oliver, Riley, Abigail y Ruby, además de su hermana Linda, su pareja Al, y su nuera Noel Josephs, su yerno Adam Mansfield, con quien era muy unida, lamentaron su partida y en redes sociales le escribieron mensajes, al igual que sus fans.