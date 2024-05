Violeta Isfel revela que sufrió violencia intrafamiliar durante su infancia debido al alcoholismo de su padre

Como es costumbre, los invitados a las entrevistas con Yordi Rosado llegan a las lágrimas ya revelar secretos bastante importantes. En esta ocasión fue el caso de Violeta Isfel, quien desde los primeros minutos comenzó a tocar temas fuertes que marcaron su vida. Uno de ellos, la violencia intrafamiliar que se presentó debido a que su papá era alcohólico. La conductora se dio cuenta durante la entrevista que el escenario se había convertido en su lugar seguro para evitar ver lo que ocurría en su casa.

Violeta aseguró que gracias a su abuelo y a lo que vivía en casa fue que encontró su lugar seguro en el escenario. La actriz confirmó que se percató de la violencia que se vivía en su familia cuando veía que después de cada evento al que acudían comenzaban las peleas. Isfel aseguró que prefería no volver para no ver a su mamá y a su papá discutir, aventar platos e inclusive amenazarse con cuchillos.

Vileta Isfel cuenta cómo sufrió violencia intrafamiliar (IG: yordirosadooficial)

Violeta explicó la complicada infancia que vivió por un tema de violencia

Isfel fue la primogénita en su casa, por lo que era la que debía cuidar a sus hermanos, pero el tener que hacerlo cuando había violencia intrafamiliar no fue un tema fácil. La cantante reveló que la situación en su casa no fue fácil debido al problema de alcohol de su papá, pero siempre intentó que su hermana no escuchara nada sobre las peleas que se presentaban en las noches en su casa.

"De alguna manera, mientras mis papás discutían y gritaban y escuchabas vidrios romperse o amenazas, o ver un cuchillo en la mano de tu mamá y tu papá diciéndole, ‘cálmate’ y la otra tal vez amenazando. Mi lugar seguro era el escenario", comenzó a hablar del tema Isfel.

Violeta encontró su lugar feliz en los escenarios (IG: yordirosadooficial)

Además de escuchar cómo se peleaban sus papás, Violeta dejó claro que su papá fue agresivo con ella y con su mamá. Cuando ocurrió esto fue cuando decidió estar fuera de casa la mayor parte del tiempo posible, al punto que decidió salirse de su casa a los 15 años, pero también que prefería estar en el escenario el mayor tiempo posible.

"La realidad es que el proceso de desintoxicación, después de tantos años. (...) Cuando nos tocó vivir su síndrome de abstinencia, creo que fue peor que cuando tomaba, fue mucho más agresivo", reveló a Yordi.

Si bien Isfel no sufrió golpes, la actriz confirmó que hay muchas otras maneras de sufrir agresiones. Gracias a todo lo que vivió, a los 15 años decidió salirse de casa. Para ella era mejor irse a vivir a casa de su novio de aquel momento. Dos años después de esto, llegaría su primer hijo.

Isfel explicó que su expareja intentó robarle a Omar, su hijo.

Su expareja intentó robarle al hijo

Violeta no terminó bien la relación con el papá de su hijo, situación que los llevó a no quererse ver. A pesar de esto, Isfel aseguró que nunca le quiso negar la posibilidad a su hijo de tener un papá. En lo que buscaban la forma en la su expareja podía ver a su hijo, la actriz le dijo que lo visitara en casa de su familia. Ella se iba a ir cuando él estuviera presente. Un día, su padre le dijo que el papá del niño había intentado robárselo.