Violeta Isfel revela si tiene problemas económicos tras ser captada vendiendo dulces en su camerino

Desde hace un par de meses se ha especulado que Violeta Isfel podría estar atravesando por serios problemas económicos debido a que fue captada vendiendo dulces en su camerino de “Lagunilla, Mi Barrio”, sin embargo, la talentosa actriz finalmente rompió el silencio y aclaró todo sobre su nuevo emprendimiento.

Estas declaraciones de Violeta Isfel fueron vertidas durante un encuentro que sostuvo con distintos medios de comunicación, en el cual, fue cuestionada de forma directa sobre su tiendita y los supuestos problemas económicos que estaría atravesando, sin embargo, la antagonista de “Atrévete a soñar” descartó estar en un mal momento en temas monetarios y aseguró que su nuevo emprendimiento es más bien un acto de amor con sus compañeros pues aseguró que anteriormente ya llevaba dulces a su camerino, pero sus propios colegas le sugirieron hacer una vaquita para que no absorbiera sola el gasto.

Sigue leyendo:

Tunden a Galilea Montijo por cumplirle todos sus deseos a su hijo, Mateo: "quiere compensar su ausencia"

El Capi Pérez pone a la venta su ropa, los precios van de los 200 a los 2 mil pesos

“Esa tiendita amorosa ya ha llega tan lejos, la verdad es que ya hay un video donde lo aclaró todo, pero han decidido hacer notas amarillistas, es muy respetable, pero no (estoy atravesando por una crisis económica), es más bien un acto amoroso, mis compañeros dijeron ‘si Violeta siempre trae dulces, hay que apoquinar’ y yo siempre voy a comprar dulces, a mí me gusta mucho compartir", comentó la actriz.

Violeta Isfel detalló que los productos que vende en su tiendita no tienen precio pues cada quien toma lo que quiere sin estar obligado a pagar, además, señaló que es ella misma quien se encarga de surtir su tiendita de forma regular y fue aquí donde confirmó que este emprendimiento no tiene la intención de lucrar pues detalló que en la mayoría de veces ella tiene que poner dinero de su bolsillo para tener una buena variedad de golosinas.

Violeta Isfel instaló una tiendita en su camerino de "Lagunilla, Mi Barrio". Foto: IG: violetaisfel

“Yo no le cobro a nadie, la verdad es que es una tiendita que, bueno, me llegó un mensaje de una persona que decidió hacer esa dinámica en su oficina y sí le puso precio a las cosas, pero en la mía no es que haya alguien cobrando, en mi tienda dice ‘toma lo que quieras con amor, deja lo que quieras con amor’, hay una vaquita y la gente a veces tiene y le pone más, a ves no y no tienen y no le ponen nada, la verdad no lo he contado, yo solamente lo agarro, voy y compro más dulces, a veces me alcanza para menos, pero eso no importa, yo le pongo”, expresó Violeta Isfel.

Para finalizar, Violeta Isfel señaló que actualmente su tiendita ya evolucionó pues ahora no solo tiene dulces, sino que agregó una estación de café y té, incluso, mencionó que tiene disponible un botiquín con medicamentos básicos por lo que reiteró que lo único que quiere es hacer que sus compañeros se sientan cómodos en su camerino.