Violeta Isfel revela que se cambió de casa por que sus vecinas se quejaban de sus sonidos íntimos

Una de las actrices más queridas de la farándula mexicana, es sin duda Violeta Isfel quien ganó popularidad cuando fue parte del elenco “Atrévete a soñar” como parte de “Las Divinas”, ahora la guapa actriz participa en la obra musical “Lagunilla mi barrio”.

Y fue justamente en el teatro en donde Isfel platicó con varios medios de comunicación sobre sus más recientes proyectos, pues además del teatro, forma parte de la gira “2000’s X Siempre”, y actúa en varios programas unitarios de Televisa, sin embargo, lo que llamó la atención es que la actriz reveló que recientemente tuvo que cambiarse de casa pues su vecina no aguantaba los sonidos que hacía cuando tenía intimidad con su esposo.

Sigue leyendo:

Entre lágrimas, Violeta Isfel anuncia la muerte de un integrante de su familia: “ya era su momento”

VIDEO: Violeta Isfel sufre fuerte caída del escenario, así fue el accidente de la actriz

La actriz reveló por qué se cambió de casa.

Foto: IG @violetaisfel

Violeta Isfel se cambia de casa por los sonidos que hace

Sin ningún tipo de pena, Violeta Isfel compartió con los reporteros de diversos medios de comunicación las razones que la orillaron a cambiarse de casa, pues una de sus vecinas siempre mostraba molestia de una manera en particular cada que la actriz y su esposo intimaban.

“Ya me cambié de casa por mis gemidos, a mi vecina no le gustaban, me tocaba con un palo de escoba y yo así de qué pedo, me cortaba la inspiración, pero pues si ellos no intiman pues que vergüenza…”, explicó Violeta Isfel

Su vecina no la aguantaba.

Foto: IG @violetaisfel

Y es que desde hace varios meses, Violeta Isfel ya había pensado en la posibilidad de cambiarse de casa, pues además de que a los vecinos le molestaban sus gemidos, tiene una vida bastante nocturna, por lo que recibía constantes quejas.

Sin embargo, ahora Violeta Isfel y su esposo Raúl, ya se cambiaron de casa en donde pueden llevar su vida cómo más les acomoda de acuerdo con sus horarios, y también hacer los sonidos y gritos que deseen a la hora de intimar, sin tener que limitarse.

“Ahora ya vivimos en una casita que tiene más gruesas las paredes. La verdad no sé si yo gritaba mucho, pero pues eso ya es parte de la inspiración, yo puedo sentir que yo estoy bien, pero pues a lo mejor soy un ‘lobo’, habría que preguntarle a la vecina (risas)”, relató Violeta Isfel

Violeta Isfel habla del famoso catálogo

Además de su cambio de casa, la actriz que dio vida a “Antonella”, también se ha convertido en tendencia debido a que salió a la luz una entrevista que dio en la que reveló que uno de sus amigos le habría confirmado la existencia del famoso catálogo del que mucho se ha hablado.

"Un amigo político, que no recuerdo el nombre, pero fue hace mil años atrás, me habló muy asustado para decirme: 'Violeta, acaba de llegarme el catálogo', del famoso catálogo que tanto hablan. Y yo de: 'De qué estás hablando', él le dijo: 'No tengo idea de que, no, es que no'"., dijo Violeta Isfel

Finalmente, la actriz aseguró que su amigo la intentó buscar en dicho catálogo, sin embargo, ella no aparece en él: "Bueno me contó una sarta de cosas que yo decía que no es real, y me dijo: 'Te lo juro, lo tengo en mis manos, y me fui directo a la V para ver si te encontraba hija de la ching..., porque te iba a regañar'. No me encontró obviamente".