Entre lágrimas, Violeta Isfel anuncia la muerte de un integrante de su familia: “ya era su momento”

Violeta Isfel se encuentra de luto debido a que un querido miembro de su familia falleció hace algunas semanas atrás, sin embargo, fue hace apenas unos días cuando la talentosa actriz dio a conocer la noticia a través de un video difundido en sus redes sociales, en el cual, entre lágrimas, ofreció todos los detalles de la lamentable muerte de Aslan, un camaleón que tenía como mascota y con quien sostenía un fuerte vínculo.

En su video, Violeta Isfel apareció junto a su esposo, Raúl Bernal, quien también dijo estar todavía conmocionado por la muerte de Aslan, ya que fue él quien lo encontró muerto en el terrario que le mandaron a hacer para que pudiera vivir cómodamente cuando llegó a su casa para formar parte de su familia pues aseguraron que no lo veían como una mascota, sino que era un miembro más de su familia.

Violeta Isfel rompe en llanto al hablar sobre la muerte de su mascota

Durante su video, Violeta Isfel detalló que el deceso de Aslan ocurrió el pasado 13 de octubre, sin embargo, el dolor tan intenso que le provocó la partida de su camaleón fue tan grande que no podía ni hablar del tema, por lo que tuvo que esperar para informar a sus fans sobre lo ocurrido ya que en sus redes sociales era habitual que apareciera con el reptil.

“A la fecha me duelo un poquito y a mi esposo también porque saben lo que amo a los animales, pero el vínculo que teníamos con Aslan era enorme”, comentó Violeta Isfel quien a cada palabra que decía se le iba haciendo un nudo en la garganta pues también mostró que tenía los restos de su camaleón entre sus manos para esparcirlos en su terrario, el lugar en el que vivió felizmente los últimos meses de su existencia.

Aslan llegó a la vida de Violeta Isfel el pasao mes de abril. Foto: IG: violetaisfel

Violeta Isfel detalla la causa de muerte de su querido “Aslan”

Para cerrar su video y pese al evidente dolor que le provocó el tema, se tomó el tiempo de explicar cuál fue la causa de muerte de Aslan y la actriz de “Atrévete a soñar” señaló que su camaleón tenía un problema congénito en los intestinos y dicho padecimiento hacía que sus órganos se deterioraran sin que hubiera algo qué hacer para evitarlo y mencionó que aunque estaban conscientes del problema no esperaban que su despedida ocurriera tan pronto, no obstante, dentro de todo lo malo, la también estrella de “Lagunilla, Mi Barrio” se mostró tranquila pues ahora su querido reptil ya no tiene dolor ni sufrimiento.

Violeta Isfel es una intensa amante de los animales. Foto: IG: violetaisfel

“Aslan traía un tema congénito. Sus intestinos en algún momento empezaron como a carcomerse. Aunque nosotros nos hubiéramos dado cuenta de que algo estaba mal, aunque hubiera venido el veterinario y lo revisara no hubiéramos podido hacer nada, Aslan se tenía que ir, ya era su momento”, sentenció Violeta Isfel, quien contrario al mal momento que atraviesa en el plano personal, en lo profesional está viviendo un momento inmejorable pues además de brillar en los 2000 Pop Tour, también está por estrenar una película en HBO y participa en un par de obras de teatro de manera simultánea.