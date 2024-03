Tunden a Galilea Montijo por cumplirle todos sus deseos a su hijo, Mateo: "quiere compensar su ausencia"

La famosa conductora del "programa Hoy" y de "Netas Divinas", Galilea Montijo se robó los reflectores después de hablar de su relación con su hijo, Mateo, producto de su largo matrimonio con Fernando Reina. Las declaraciones de la tapatía hicieron bastante ruido en redes sociales.

Fue en la reciente transmisión del programa de Unicable donde la famosa de 50 años habló como muy pocas veces de su hijo, Mateo. Desafortunadamente las declaraciones de la conductora no fueron bien recibidas por un número considerable de internautas.

En "Netas Divinas", Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más famosas en el país, habló del complicado proceso que vive con su hijo, Mateo, a quien le cuesta hacerle entender que las cosas tienen un valor. La también modelo dejó ver que trata de complacer en todo a su pequeño.

En este sentido la también estrella de "La Casa de los Famosos México" dijo que le emociona que su hijo le pida las cosas. Paola Rojas le expresó su apoyo, pero los internautas no se guardaron nada y le lanzaron fuertes comentarios en las distintas plataformas digitales.

"Me cuesta poder enseñarle, es mi todo, me piden algo y me emociona que me lo pidan, es muy difícil", sentenció.