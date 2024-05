Yolanda Andrade vuelve a presentar problemas de salud, Montserrat Oliver revela los detalles

La preocupación sobre la salud de Yolanda Andrade vuelve a acaparar los titulares, generando incertidumbre sobre el estado de la reconocida y querida conductora de Mojoe, pues a un año de su hospitalización debido a un aneurisma cerebral, se ausentó de las grabaciones de su programa. De acuerdo con Montserrat Oliver no se encuentra bien de salud.

Fue la misma amiga y exnovia de Yolanda Andrade quien dio detalles del estado de salud de esta, pues la prensa se preocupó por la sinaloense al no verla llegar a las grabaciones de Mojoe, sin embargo, Oliver aseguró que pese a las complicaciones que ha tenido a lo largo de estos últimos meses, por el momento es otra situación de salud lo que le impide estar trabajando.

Sigue leyendo:

Christian Nodal niega que la hermana y familia de Cazzu le hayan robado: "están dañando a personas buenas"

Fue de las actrices más destacadas en los 90's, se retiró de las telenovelas y ahora sufre una terrible enfermedad

La conductora poco a poco se ha recuperado.

Foto: IG @yolandaamor

Recientemente, Montserrat, colega y amiga cercana de Andrade, brindó detalles sobre la situación actual de la conductora, arrojando luz sobre las razones detrás de su ausencia en las grabaciones del programa. En declaraciones a los medios de comunicación presentes a las afueras del lugar en donde se llevan a cabo las grabaciones de Mojoe, Oliver explicó que Andrade se encontraba indispuesta para asistir al programa debido a problemas de salud, principalmente una afonía que le dificulta hablar y una sensibilidad persistente en su ojo izquierdo frente a la intensidad de las luces del foro.

"Yolanda no pudo venir porque no se siente bien… todavía está en ese proceso, desafortunadamente. Sí, lo primero es su salud y se tiene que enfocar en estar bien", expresó Montserrat Oliver, reflejando su preocupación por el bienestar de su mejor amiga.

Yolanda tiene problemas de salud, pero no son tan complicados como los que presentó hace un año.

Foto Unicable

Además, reveló que hace unos días Yolanda Andrade si se presentó en el foro donde graban su famoso programa, pero no pudo trabajar al cien por ciento debido a esos problemas de salud, por lo que los reporteros cuestionaron si su malestar tiene algo que ver con el aneurisma que le ha provocado dolencias en uno de sus ojos.

“Sí, vino y estaba un poco afónica, entonces apenas pudo grabar… hoy no se siente muy bien y por eso no va a poder venir. No sé bien lo del ojo, creo que no le ha dado, pero lo que sí tiene es algo de la garganta y tiene muy poquita voz. Sí, todavía le afecta mucho la luz al ojo y pues no se siente bien. Aquí en el foro hay muchísimas luces”, dijo Montserrat Oliver.