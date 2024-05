Yolanda Andrade envía misterioso mensaje a Verónica Castro: "Tú y yo sabemos"

Luego de que encendiera las alertas entre sus fans por su delicado estado de salud, Yolanda Andrade ha retomado sus redes sociales con una de las grandes polémicas que persiguen su carrera ya que le envió un misterioso mensaje a Verónica Castro con quien supuestamente tuvo un intenso romance por el que, incluso, se casaron en Ámsterdam. A esto se suman las declaraciones de una famosa actriz que tuvo un romance con la conductora, pues aseguró que ambas aún tiene contacto y no existe un pleito como lo han hecho creer ante los reflectores.

Yolanda Andrade envia mensaje e Verónica Castro

Recientemente la conductora de "Montse & Joe" tuvo una fuerte recaía por la que sufrió intensos dolores de cabeza que la alejaron de las pantallas durante varias semanas, esto luego de que en 2023 fuera hospitalizada de emergencia por una aneurisma cerebral. Su regreso en redes sociales no pasó desapercibido ya que compartió un mensaje que le dedicó a Verónica Castro y que reaviva el relato de la conductora de que tuvo un intenso romance con la actriz hace más de una década.

Yolanda Andrade dedica misterioso mensaje a Verónica Castro. Foto: IG @yolandaamor

"Tú y yo sabemos... por lo pronto, de mi parte, te pido reflexión", se lee en el mensaje compartido por Andrade a través de su cuenta de Instagram y en el que etiqueta a Verónica Castro. Todo junto a una fotografía al interior de una iglesia y frente a altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con lo que retoma la historia de que se casaron en Ámsterdam de "manera simbólica" hace más de diez años, algo que ha negado la actriz en más de una ocasión.

Sobre el supuesto conflicto que existe entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, la actriz Lorena Meritano -que tuvo un tormentoso romance con la presentadora de televisión- reveló en entrevista para "Chisme No Like" que su expareja aún tiene contacto con la madre de Cristian Castro: "Ellas hablan todavía, alguien me comentó por ahí, una amiga de ellas, ella me dijo: 'Pues sí, ellas hablan todavía', y yo dije: 'Al final todo es show".

Yolanda Andrade sostiene que se casó con Verónica Castro

El romance entre ambas conductoras habría surgido luego del noviazgo entre Andrade y el "Gallito Feliz" con el que ella pudo estar más cerca de "La chaparrita de oro", como también se conocía a la actriz. Durante este tiempo Yolanda Andrade dijo haber sido testigo de los presuntos maltratos de Cristian a "La Vero" que, relató recientemente, llegaron a los golpes.

Aunque Verónica Castro lo niega, Yolanda Andrade sostiene su romance con ella. Foto: IG @vrocastroficial

“Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona”, sostuvo Yolanda Andrade en una de las ediciones del programa “Montse & Joe” sobre su relación con Castro, a quien no mencionó en ese momento.

Por otra parte, Verónica Castro negó las delaciones de Yolanda Andrade y en entrevista para “Despierta América” aseguró que todo se trata de una broma entre ellas: “Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar (…) No me sentí lastimada, eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen y si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya”.