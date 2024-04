Yolanda Andrade se quedó fuera de la fiesta de cumpleaños de Montserrat Oliver, ¿por los celos de Yaya Kosikova?

Este mes de abril la querida actriz y conductora Montserrat Oliver celebró su cumpleaños con una fiesta en la que le dio las gracias a un año más de vida y aunque se sabe que en l reunión estuvo su amada esposa Yaya Kosikova, así como algunos amigos y seres queridos, trascendió que su ex, Yolanda Andrade, no estuvo presente en el evento. Ahora, la revista TV Notas reveló la razón detrás de esta ausencia y según señalan, de nueva cuenta se ven envueltas en un triángulo amoroso.

¿Cuántos años tiene Montserrat Oliver?

Montserrat Oliver nació el 13 de abril de 1966, por lo que hace unos días celebró su cumpleaños número 58. Para celebrar, la conductora y actriz tuvo una pequeña fiesta al aire libre en la que estuvo su esposa y otras grandes amigas, al menos así lo presumió en su cuenta oficial de Instagram con una sesión de fotos que sirvieron como muestra del evento; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en las pics con se encontró a Yolanda Andrade.

Las esposas compartieron esta foto del momento. (Foto: IG @montserrat33)

A días de este suceso, la revista TV Notas contactó a una fuente cercana al matrimonio, quien reveló que la verdadera razón de la ausencia de la conductora, quien ha atravesado por difíciles momentos de salud, no fue otra más que porque no fue invitada. El motivo detrás de esta decisión supuestamente son los celos de Yaya Kosikova por la ex de su actual esposa.

"Su esposa Yaya le organizó un festejo y no invitó a Yolanda Andrade porque no la soporta", se lee en la publicación de circulación nacional.

Ellas fueron todas las invitadas. (Foto: IG @montserrat33)

Así festejó Montserrat Oliver su cumpleaños 58

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Montserrat Oliver compartió una serie de fotos en las que se ve un picnic al aire libre en el que se encontró su esposa Kosikova y otras invitadas, incluyendo a sus mascotas. Para ello también agradeció el detalle con un bonito mensaje y confesó que fue Yaya quien organizó esta íntima reunión.

"Tanto que agradecer! Gracias Dios, gracias Vida gracias a mi fam y amigos entrañables que haces felices mis días! Y a mis animal hijos por tanto amor! Gracias mi @yayakosikova por tan hermosa sorpresa y tantos detalles. Te adoro!", se lee en el post de Instagram. Cabe resaltar que en sus palabras también le dio las gracias a otras de sus invitadas, pero al notar la ausencia de Yolanda, los fans sacaron a relucir su nombre.