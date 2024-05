La noche que México no durmió gracias a Juan Gabriel y Verónica Castro

Una de las noches más icónicas de la cultura popular de nuestro país se vivió en el año de 1988, específicamente el 31 de agosto y todo gracias a Juan Gabriel y Verónica Castro quienes le regalaron a los mexicanos horas y horas de diversión y música.

En redes sociales, usuarios han recordado con especial nostalgia aquella noche tan especial en la que millones de mexicanos se desvelaron, llegaron a sus trabajos y escuelas sin dormir y todo por no perderse la participación de Juan Gabriel en “Mala Noche, no” programa en el que estaba como titular Verónica Castro.

Sigue leyendo:

Caen de un puente y mueren de manera trágica, estos actores mexicanos estaban ensayando una escena y sufrieron un accidente

El trágico accidente en un foro de televisión donde querida actriz de "Teresa" casi pierde la vida

Este programa es uno de los más épicos en la historia de la televisión mexicana.

Foto: Televisa

Juan Gabriel y Verónica Castro en "Mala Noche, no": VIDEO

Como muestra de la gran amistad y cariño que “El Divo de Juárez” sintió por Verónica Castro, él fue como invitado al programa que la ojiverde conducía y en donde grabó algunos sketches, leyó cartas de sus seguidores y claro, no podía faltar sus majestuosas interpretaciones las cuales estuvieron acompañadas de su mariachi.

El público, Verónica Castro y Juan Gabriel se la estaban pasando tan bien que no se dieron cuenta que las horas y horas pasaban, pues la música, la buena plática y las risas fueron el principal elemento de esta gran velada.

Fueron más de 8 horas en las que Juan Gabriel interpretó sus éxitos, tal y como era su estilo, pues “El Divo de Juárez” siempre lo daba todo en sus presentaciones, así que esto no fue la excepción, sin embargo, llegó la madrugada y con ello también la ausencia de los mariachis y los músicos que lo acompañaron.

Pese a que ya no había mariachis para seguir con la música, esto no fue impedimento para el fallecido cantautor, ya que de acuerdo con lo que se narra, éste habría ordenado a parte de su staff para que fuera a la disquera con la que trabajaba para que llevaran las pistas al programa y seguir cantando por más horas.

Y así se hizo, el programa no paró y tampoco las interpretaciones de Juan Gabriel, es importante mencionar que “Mala Noche, no” al ser una emisión grabada en vivo terminaba cuando la audiencia comenzaba a caer, pero en esta ocasión eso no ocurrió, pues todo México no durmió por disfrutar este inolvidable programa.

Pese a tener una gran audiencia, los artistas y gente de producción debía descansar por lo que el programa cortó su transmisión en punto de las 7:20 de la mañana ya del día 1 de septiembre de 1988.

Mexicanos recuerdan aquella gran noche en redes sociales

En redes sociales, la tiktokter Vane Farías, recordó este épico momento en la televisión mexicana, por lo que muchos usuarios recordaron que a ellos les tocó vivirlo cuando eran niños.

Así lo vivieron los mexicanos.

Foto: Tiktok

Algunos comentarios narran que al llegar a la escuela todos los demás alumnos e incluso maestros también iban desvelados y solo hablaban de la presentación de Juan Gabriel en “Mala noche, no”, otros más revelan aún tener el programa original grabados en 3 cassettes VHS.