Extrabajadora de Hoy asegura que Andrea Legarreta la corrió: “dejó a una familia sin trabajo”

Una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, nuevamente se encuentra envuelta en la polémica, nos referimos a Andrea Legarreta, pues esta vez la guapa presentadora del Programa Hoy está protagonizando un fuerte escándalo, ya que la acusan de haber dejado sin trabajo a una trabajadora de la emisión matutina.

Pese a que hace algunas semanas, Andrea Escalona y Galilea Montijo fueron las protagonistas de una fuerte polémica, ahora, Legarreta toma su lugar, luego que saliera una mujer a dar a conocer los presuntos malos tratos que recibió por parte de la mamá de Mía y Nina Rubín.

Sigue leyendo:

Nodal: ahora que está soltero aseguran que el cantante coqueteó con hermosa conductora de Hoy

Hospitalizan a conductora del programa Hoy tras someterse a un tratamiento estético

Andrea Legarreta nuevamente está envuelta en la polémica.

Foto: IG @andrealegarreta

Fue a través del canal de YouTube de “Kadri Paparazzi” que se revelaron los audios en los que una mujer que trabajó en el área de limpieza y de quien se desconoce el nombre, reveló que hace algunos meses recibió gritos y malos tratos por parte de Andrea Legarreta, tanto fue el enojo de la conductora de Hoy que pidió a la productora de la emisión que la corrieran.

De acuerdo con la extrabajadora del programa Hoy, ella se encargaba de mantener limpia la mesa en la que los conductores desayunan y presentan algunas notas de espectáculos, por lo que ella cumplió su deber, sin embargo, no se dio cuenta de que Andrea Legarreta había envuelto en una servilleta un “chícharo” (aparato que utilizan para recibir instrucciones de producción durante el programa en vivo).

La extrabajadora de Hoy asegura que Andrea Legarreta es grosera y prepotente.

???????Foto: IG @andrealegarreta

De acuerdo con la mujer que trabajó para el programa Hoy en el departamento de limpieza, es normal escuchar a Andrea Legarreta referirse a los demás con groserías, pues asegura es una mujer “grosera, prepotente”, y que solo se transforma en una persona linda cuando están a punto de grabarla.

En el video presentado por la fuente antes mencionada, se puede escuchar a la mujer que fue parte del programa Hoy del departamento de limpieza decir qué fue lo que sucedió después de que Legarreta no encontraba su chícharo, pues supuestamente con la afectada, le hicieron sacar toda la basura y revisar papel por papel hasta encontrar el pequeño aparato el cual supuestamente la misma Andrea lo habría envuelto en una servilleta, pero debido a su enojo no pensó dos veces en pedir que corrieran a la trabajadora.

“Como estaba muy enojada, volteó a ver a la productora y le dijo: ‘córreme a esta idiota de aquí, córrela no la quiero ver aquí’ y ya me sacaron de ahí y literal me corrieron”, dijo la mujer