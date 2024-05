Hospitalizan a conductora del programa Hoy tras someterse a un tratamiento estético

Momentos de preocupación fueron los que vivieron los seguidores del "programa Hoy" después de que una de sus conductoras revelara que fue hospitalizada de emergencia después de las "complicaciones" que presentó tras someterse a un tratamiento estético.

En este 2024 el matutino de San Ángel cuenta con un envidiable elenco encabezado por figuras como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Tania Rincón, Martha Figueroa y Shanik Berman. Una de ellas fue la que presentó el problema de salud.

Sigue leyendo:

En uno de sus programas de radio, la experta en temas de la farándula, Shanik Berman se sinceró ante sus millones de seguidores al contar que se sometió a un tratamiento estético que desafortunadamente puso en riesgo su salud al presentar una complicación.

En este sentido la colaboradora del "programa Hoy" contó que se hizo un tratamiento estético en los labios, pero al parecer una sustancia le provocó una reacción que le ocasionaron dos bolas en los labios. Inmediatamente después la experta en temas de la farándula fue al hospital.

"Me hizo un efecto horrible. Me salieron dos bolas, me dio una mala reacción... acabé en el hospital", contó.