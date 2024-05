RBD desmiente a su exmánager, Guillermo Rosas, y confirma “irregularidades significativas” en su gira

Pese al éxito que alcanzó RBD con el tour que marcó su regreso a los escenarios, la agrupación enfrenta una fuerte polémica por el distanciamiento de sus integrantes y las acusaciones de un presunto desvió de recursos contra su exmánager, Guillermo Rosas, quien recientemente emitió un comunicado en el que se deslinda de los señalamientos. Ante esto, los abogados de los cantantes respondieron con un aviso en el que desmienten al empresario y confirman “irregularidades significativas” en su gira.

RBD confirma “irregularidades significativas” en su gira

Este miércoles 22 de mayo RBD emitió un comunicado con el que responden al publicado recientemente por Guillermo Rosas en el que niega las acusaciones en su contra. En éste la agrupación agrade las muestras de apoyo de sus fanáticos y señalan que una investigación contable forense habría revelado “irregularidades significativas” en su gira.

Sigue leyendo:

"Es algo triste, nos rompe el corazón": Dulce María habla por primera vez del pleito que existe en RBD

RBD: confirman auditoría contra el exmánager, Guillermo Rosas, "hay un faltante con algo que generó el tour"

RBD desmiente a su exmánager, Guillermo Rosas, y confirma “irregularidades" en su gira. Foto: IG @rbd_musica

“El informe indicó que T6H Entertainment recibió fondos relacionados con la gira de diciembre de 2022, de los cuales cerca de 1 millón de dólares permanecen sin verificar , es decir, no contabilizados (…) Adicional a esto, T6H ha ralentizado el proceso al no firmar documentos clave necesarios para la resolución de los pagos y el tour. Esto debido a que los contratos originales de las compañías fueron firmados con T6H y, sin su firma, no se pueden continuar los procesos”, se lee en el comunicado de RBD.

Añadieron: “Ninguno de los integrantes del grupo ha tenido acceso al manejo del dinero ni ha realizado pagos. Dada la considerable suma de dinero involucrada y las discrepancias encontradas, todos nuestros proyectos están actualmente en espera. Hemos tenido que poner pausa a este sueño compartido con ustedes, incluyendo una posible continuación del tour (…) Nuestro objetivo siempre ha sido resolver las discrepancias de manera profesional. Seguimos comprometidos a cooperar con todas las partes involucradas para lograr una resolución justa y transparente”.

RBD emite comunicado donde aclara la situación con su exmánager. Foto: IG @dulcemaria

¿Qué dijo el exmánager Guillermo Rosas?

En un encuentro con los medios, Dulce María terminó con los rumores y aunque descartó un proceso legal, confirmó que se realizó una auditoría en la que fueron destacadas algunas anomalías. Tras las declaraciones de la cantante, Guillermo Rosas y T6H Entertainment emitieron un comunicado negando las acusaciones en su contra.

“Puntualmente aclaramos por este medio que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de ‘Soy Rebelde Tour’. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido”, se lee en el comunicado.

Estos se suma al supuesto distanciamiento que existe entre los integrantes de RBD, un rumor que se habría intensificado cuando Dulce María y Christopher Uckermann publicaron un mensaje sobre “lealtad” que los fans tomaron como una indirecta para Anahí, quien no dudó en responder a las críticas por la felicitación a su exmánager por su cumpleaños pese al conflicto que enfrentan con él.