Michelle Salas deja en alto a la dinastía Pinal en Cannes al desfilar como diosa marina con vestido repleto de brillos

Los días de moda continúan en el Festival de Cannes 2024 porque diversas famosas están derrochando estilo. México se ha hecho presente gracias a figuras clave, como lo es Michelle Salas, quien, además, deja en alto a la dinastía Pinal porque evoca la clase y el estilo que heredó de su bisabuela, la primera actriz Silvia Pinal.

Tras cautivar con su primera aparición en la alfombra roja de Cannes, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel sabía que tenía que reinventarse para volver a arrasar. Para lograr esto, la influencer de belleza y moda optó por un estilo marino que le favoreció debido a que resaltó sus rasgos naturales.

La influencer arribó a Cannes luciendo un vestido con brillos. Fotos: capturas de pantalla video Caras México.

Michelle Salas, perfección andante en el Festival de Cannes 2024

Michelle Salas desfiló luciendo un vestido repleto de brillos, de modo que captó la atención de los asistentes. La prenda tiene hombros caídos, así como corte tipo corsé y falda con drapeado. Estos detalles hicieron que el vestido de la modelo destacara de manera elegante y sofisticada.

Cabello con ondas marinas, un look para ideal para el verano

Para ser una verdadera diosa marina, la it girl mexicana, de 34 años de edad, llevó el cabello con ondas. Esto hizo que la influencer luciera como una sirena, de modo que fue el peinado ideal para su look. Mediante sus historias de Instagram, la modelo reveló que salió de su zona de confort. “Nos estamos arriesgando y ya me urge ver el resultado”, expresó la joven. “Nunca había hecho esto, pero creo que hoy dijimos ‘es el día, hoy es’”.

La hija de Luis Miguel se reinventó con su peinado de ondas. Foto: captura de historia Instagram Michelle Salas.

Aunque Michelle Salas no se dedica a la actuación, desfiló en la alfombra roja de la película francesa “Le Comte de Monte-Cristo” de Matthieu Delaporte Delaporte y Alexandre de la Patelliére. La joven fue invitada porque es una referente en las industrias de belleza y moda en las que se abrió camino hace unos años.