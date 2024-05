Alfredo Adame: sale a la luz el verdadero motivo del distanciamiento con sus hijos, "empiezan a hacerme a un lado"

El actor habló al respecto. Cuartoscuro.

Hace unos días te informamos que Alejandro Adame, hijo de la actriz, Mary Paz Banquells y del actor, Alfredo Adame, se va a casar en una espectacular boda que promete ser una de las más lujosas en este 2024, pero lo que generó más controversia es que no tiene contemplado invitar a su papá.

En un encuentro con la prensa el joven Alejandro Adame dijo que no tenía nada que decir sobre la invitación a su papá, Alfredo Adame, a su boda. Confesó que por el momento tenía otras cosas que planear, por lo que prefirió evadir ese tipo de preguntas. Ahora el actor habló del verdadero motivo por el que se distanció de sus hijos.

Sigue leyendo:

"No voy a bodas de desconocidos": Alfredo Adame habla de la boda de su hijo y asegura que esa familia "no existe"

El hijo de Alfredo Adame se casa y revela si invitará a su polémico papá, así reaccionó Mary Paz Banquells

El actor formó parte de La Casa de los Famosos 4. Foto: Telemundo

Alfredo Adame revela el motivo de su distanciamiento con sus hijos

En una entrevista con Anette Cuburu para el canal de YouTube "Anetteando", Alfredo Adame fue cuestionado sobre el distanciamiento que tiene con sus hijos que procreó durante su matrimonio con la actriz, Mary Paz Banquells. Las declaraciones del actor no pasaron desapercibidas para nadie.

Sin guardarse nada el exconductor del "programa Hoy" dijo que el distanciamiento con sus hijos surgió después de que tomara la decisión de "quitarle" el poder económico a su expareja sentimental. Alfredo Adame confesó que a partir de ese momento sus hijos le dejaron de hablar y lo hicieron a un lado.

"Los hijos empiezan a hacerme a un lado, a discriminarme, cuando le quito a la mamá el poder económico y le dejo de hablar, me empiezan a hacer a un lado", contó.

En este sentido el actor conocido como "El Golden Boy" dijo que Mary Paz Banquells, su expareja sentimental, puso en contra suya a sus hijos. Más tarde tomó la decisión de alejarse de sus hijos, situación que hasta el momento sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula: "Me los estuvo echando en contra y un día dije 'no son mis hijos'".

¿Alfredo Adame irá a la boda de su hijo?

Después de que su hijo dijera que no lo invitará a su boda, Alfredo Adame respondió a la polémica asegurando que no va a bodas de "desconocidos". De manera contundente aseguró que no "conoce" a Alejandro Adame y volvió a decir que no tiene hijos.