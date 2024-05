Marta Guzmán recuerda a Verónica Toussaint y a Lino Nava tras muertes por cáncer: "el miedo siempre va a estar"

El pasado 16 de mayo falleció la actriz y conductora Verónica Toussaint a causa del cáncer de mama y desde entonces el mundo del espectáculo no ha dejado de llorar su muerte, entre las figuras que despidieron a la famosa de sólo 48 años destaca Marta Guzmán, quien incluso rompió en llanto al hablar de su compañera y amiga. Tras unos días vestida de luto, la presentadora de "¡Qué chulada!" envió un nuevo mensaje para recordar a quienes ya no están.

Marta Guzmán recuerda a Verónica Toussaint y Lino Nava, quienes murieron de cáncer

Hace unas horas la conductora Marta Guzmán publicó una foto en la que aparecen los presentadores del programa "¡Qué Chulada!" y recordó que de los seis que eran, tres fueron diagnosticados con cáncer, pero lo más lamentable es que de este conteo, dos ya perdieron la vida, convirtiéndose así en la única sobreviviente de esta terrible enfermedad. En su breve mensaje se sinceró con sus seguidores y reconoció vivir con miedo de lo que pueda pasar, pero vive plena.

Así recordó que tres personas de esta foto se enfrentaron al cáncer. (Foto: IG @martapasadita)

"3 de 6 y de esos 3, ya se fueron 2. El miedo siempre va a estar pero no me va a frenar para vivir al máximo como hasta el día de hoy, por mí, por ellos y por todos mis compañeros. #fuckcancer", fue el mensaje que compartió a través de una publicación de Instagram.

¿De qué murió Lino Nava?

Cabe recordar que además de la conductora que perdió la vida hace unos días, el guitarrista y compositor Lino Nava falleció el pasado 7 de mayo en la Ciudad de México. Fue el propio miembro de "La Lupita" quien reveló en 2019 que le diagnosticaron cáncer de cerebro y que ya se encontraba recibiendo los tratamientos necesarios para enfrentar la enfermedad y fueron un éxito, ya que en junio de 2021 escribió en X que se encontraba libre de este padecimiento.

"¡Hola!, anoche me dieron una increíble noticia. Después de dos años y medio, cinco cirugías, meses de quimioterapia, radiación y más ¡estoy libre de Cáncer!,¡Yeahhhh!. Gracias a todas las increíbles y amorosas personas que estuvieron para conmigo, ¡amor total! ¡Viva la vida!", escribió junto a una foto en la que porta una playera con la leyenda "Fuck cancer". Sin embargo, la enfermedad regresó y le causó la muerte a inicios de este mes cuando tenía 55 años.

Esto publicó el 11 junio 2021.(Foto: X @LinoNava)

¿Qué tipo de cáncer tiene Marta Guzmán?

Tal y como adelantaba Marta Guzmán, no sólo sus dos compañeros se enfrentaron al cáncer, pues ella misma fue diagnosticada con cáncer de mamá y según contó en una de las recientes emisiones de "De Primera Mano", fue su amiga Verónica Toussaint quien la ayudó a descubrir que también vivía con esta enfermedad.

"Dos meses después de que a ella la diagnostican, me diagnostican a mí y vuelvo a vivir mi proceso con la muerte de Verónica porque siempre está el miedo a perder la vida con este tipo de enfermedades. Me movió muchísimo, les comentaba que he llorado muchísimo justamente por eso, porque revivo mi proceso. (...) A mí me alertó saber que Verónica tenía cáncer de mama y después yo sentirme una bolita en el pecho derecho, dije 'corro a ver qué es'", contó.