Verónica Toussaint hizo hasta lo imposible por no perder el cabello por el cáncer: "yo no quería verme en el espejo”

La sorpresiva muerte de Verónica Toussaint impactó a diversas personalidades del mundo del espectáculo. Tras su muerte colegas del medio le dedicaron emotivas palabras para despedirlas y recordaron lo amorosa, buena amiga y graciosa que era, pero también reconocieron lo valiente y fuerte que fue para luchar contra el cáncer de mama que padecía.

Para acabar con el padecimiento, Verónica Toussaint se tuvo que someter a una cirugía para que le extirparan el tumor que tenía, quimioterapias y radioterapias, tratamientos que son muy agresivos y debilitan el organismo de las personas al tiempo en que combate las células cancerígenas. Algunas personas pierden el cabello y el vello corporal de su cuerpo, pero la actriz hizo hasta lo imposible para que no se le cayera.

Durante una entrevista con la conductora Gloria Calzada y Paola Rojas, Toussaint reveló que el tratamiento para el cáncer es muy fuerte, y sabía que podía perder su cabello, algo que definitivamente no quería que sucediera, por lo que usó un casco para proteger su cuero cabelludo y no se le cayera su pelo durante el tratamiento.

“A veces funciona el casco a veces no, yo me puse una maravilla que es un casco que te enfría el cuero cabelludo a un grado. Yo me ponía el casco una hora de la quimioterapia y cuatro horas después", dijo.