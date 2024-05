Marta Guzman se despide de su amiga Verónica Toussaint y rompe en llanto, ambas padecieron cáncer

La muerte de Verónica Toussaint conmovió a muchos de sus ex compañeros y amigos, entre ellos la conductora Martha Guzmán. Ambas eran cercanas y se entendían porque padecieron la misma enfermedad (cáncer de mama) casi al mismo tiempo. En entrevista para medios, Guzmán dijo entre lágrimas cómo se sentía por la partida de su amiga, “pensé que estaría más tranquila, esto te mueve muchas cosas”, comentó.

Toussaint falleció el pasado 16 de mayo, luego de que luchó desde 2021 contra el cáncer de mama. Entre 2021 y 2022 ella se sometió a 16 quimioterapias, 15 radiaciones e intervenciones quirúrgicas, para quitarle un tumor, 17 ganglios y tejido mamario, y se creía que había superado el padecimiento.

¿Qué dijo Martha Guzmán?

“Ella debió estar con la gente que quería estar en sus últimos momentos… La enseñanza es que tenemos que disfrutar, checarnos… Cuando yo me enteré del cáncer de Verónica en octubre, a mí me lo diagnosticaron en diciembre, dos meses después… Yo dije: ‘estamos a tiempo, las dos estamos a tiempo’. Cuando yo supe el de ella, me alerté como mujer, cuando sentí esa bolita en mi seno derecho fui al hospital y me hice los estudios”, dijo entre lágrimas. Martha superó el cáncer en junio de 2022.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama?

De acuerdo con la Clínica Mayo, esta enfermedad se origina en el tejido mamario y es el tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres después del cáncer de piel. No obstante, cualquier persona puede desarrollarlo, ya que todos nacen con algo de tejido mamario. Los síntomas incluyen:

Un bulto o área engrosada en la mama

Pezón aplanado o hundido

Cambios en el color y la textura de la piel de la mama

Martha venció el cáncer en junio de 2022. Foto: @MartaGuzmanOf / X

Alteraciones en el tamaño o forma de la mama

Descamación o costras en la piel

Es fundamental consultar a un médico si se detecta cualquier cambio en la mama, como la aparición de un bulto u otras alteraciones. No se debe esperar al próximo mamograma para evaluar estos cambios. Es importante informar de inmediato cualquier anomalía observada, incluso si un mamograma reciente no ha detectado cáncer.