María José defiende a Eduardo Videgaray de las críticas tras burlarse de Lucerito Mijares

Aunque gran parte de los artistas han mostrado su apoyo a Lucerito Mijares ante las burlas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, no ocurrió lo mismo con María José que defendió a los conductores argumentando que como figuras públicas están expuestos a las críticas. La cantante también considera innecesaria la disculpa que los presentadores ofrecieron a la intérprete, de 19 años, ante la presión generada por las fuertes críticas en redes sociales.

María José defiende a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres

“La Josa”, como también se conoce a la cantante, salió en defensa de la pareja y aseguró que como celebridades se exponen a los comentarios negativos en su contra. Destacó que Lucerito Mijares posee un gran apoyo y amor propio para enfrentar cualquier crítica, una cualidad que, Indicó, deben tener los famosos para hacer frente a lo que se pueda decir sobre ellos.

“Nosotros somos artistas y estamos expuestos a ciertas críticas, los políticos se dan peor y Videgaray tiene un corte en su programa, a mí me fascina, tiene un humor muy negro que siempre han hecho y creo yo que tienes que tener la piel gruesa para aguantar todas las cosas que te dicen (…) Tienes que tener una seguridad en ti, en tu amor propio y yo lo veo con ella que lo tiene sobrepasado. Ella sabe perfecto qué tiene, qué es, los padres que tiene la han abrazado y apapachado absolutamente, que digan lo que quieran”, dijo la cantante.

La cantante también consideró innecesaria la disculpa que ofrecieron Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en su programa a Lucerito Mijares: “Yo no hubiera dado ninguna disculpa pública porque ese es el corte del programa y más porque si tú sabes lo que eres no necesitas una disculpa pública. Estoy segura que esa disculpa tal vez no la pidió ella, alguien más, quién sabe quién sea, pero hay que aguantar. Nosotros los artistas estamos enfrente de las cámaras y tenemos que aguantar todas las críticas, sean buenas o sean malas porque no van a parar nunca”.

Eduardo Videgaray aseguró que Lucerito se hizo famosa gracias a él

Pese a la disculpa que ofrecieron los conductores, los ataques en su contra no se detuvieron en redes sociales por lo que Eduardo Videgaray explotó en pleno programa asegurando que se trató de algo “genuino”. Además, indicó que, pese a la polémica, no van a detener los comentarios que realizan sobre otros artistas.

“Si ustedes ve en trending topic a Lucerito Mijares, es gracias a nosotros. Hicimos unos pinc*** chistes y ya, ni siquiera estuvieron gachos, súper leves”, dijo en una transmisión del programa “La Corneta” donde también advirtió que continuarán haciendo burlas, aunque no de quienes ya expresaron su molestia: “Además, se la van a pelar porque vamos a continuar haciendo chistes, no de quien ya se quejó”.