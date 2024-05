Lucerito Mijares responde a las burlas de Videgaray y Sofía Rivera: "no soy la típica chica que se preocupa por lucir perfecta"

Lucerito Mijares es considerada una de las grandes promesas del espectáculo mexicano y es que con su embriagante voz y gran personalidad ha comenzado a trazar una carrera por sí sola. Pero parece ser que la industria no está conforme con su talento, ya que algunas personas como Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y "El Estaca" se empeñan en opinar sobre su apariencia física comparándola con la de un hombre. Y ella no se queda callada.

Aunque muchas personas saben que opinar de los cuerpos ajenos no es algo que debería hacerse, los conductores de "Que Importa" parecen usarlo como gancho para "entretener" a los adultos de su generación, pues durante la transmisión de su programa lanzaron comentarios despectivos hacia la apariencia de Lucerito Mijares. Afirmaron que "parecía hombre" mientras contenían la risa: "qué bueno que te de risa. Te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál; con el hombre araña o con el hombre lobo" declararon durante el programa.

Estos desafortunados comentarios desataron el descontento del público, quienes defendieron a la cantante de el pensamiento retrógrada de los conductores y aunque hasta el momento no ha contestado a las opiniones de Videgaray y Sofía, en una ocasión anterior, Lucerito reveló que los comentarios sobre su apariencia no la afectan en lo más mínimo, ya que se define a sí misma como alguien que no se adhiere a los estándares tradicionales de feminidad, desconfigurando la mente de quienes la señalan por su estilo a la hora de vestir.

Yo no soy la típica chica que se preocupa por lucir perfecta, a veces me muerdo las uñas [...] Quizás mi estilo no encaje con lo que algunos consideran 'femenino’, declaró en una entrevista anterior.

De la misma forma, admitió que prefiere un estilo más relajado, con gorras y un maquillaje discreto, si es que decide usarlo. Su actitud desenfadada hacia las convenciones de género es evidente incluso en situaciones cotidianas, como cuando es confundida con un hombre al entrar en lugares como el cine y en lugar de molestarse, encuentra humor en estas situaciones, respondiendo con gracia ante estos alborotos.

La personalidad vibrante y el talento innegable son dos de los atributos que definen a Lucerito Mijares, una joven que ha ganado admiradores por su autenticidad y carisma.

Fotografía: Instagram/@luceromijaresoficial

¿Por qué las personas se empeñan en opinar del físico de las artistas?

Las personas a menudo se sienten con la libertad de opinar sobre el físico de las artistas debido a una serie de factores arraigados en la sociedad, muchos de los cuales están relacionados con las normas de género y las expectativas culturales. En primer lugar, existe una larga historia de objetificación de los cuerpos de las mujeres en los medios de comunicación y en la cultura popular; las mujeres, especialmente aquellas en la industria del entretenimiento, son frecuentemente reducidas a su apariencia física y juzgadas en función de estándares poco realistas de belleza.

Este fenómeno se puede entender como una manifestación del patriarcado, un sistema de poder que otorga a los hombres dominio sobre las mujeres en múltiples aspectos, incluida su apariencia física.

Fotografía: Instagram/@luceromijaresoficial

Esta objetificación contribuye a la creencia de que el cuerpo de una mujer es un objeto público sujeto a escrutinio y crítica por parte de otros. Además, el patriarcado impone expectativas estrictas de cómo debe lucir una mujer para ser considerada deseable o exitosa y estas expectativas suelen estar basadas en normas de belleza eurocéntricas, delgadez extrema y juventud eterna, por lo que aquellas mujeres que no se ajustan a estos estándares enfrentan críticas y cuestionamientos sobre su valor y su capacidad para ser aceptadas en la sociedad.