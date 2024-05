Angélica Vale revela qué cantante se negó a que la imitara: “No le gustó la idea”

Además de su talento como actriz y cantante, Angélica Vale ha destacado en la industria por su ingenio en la comedia y al realizar imitaciones de famosos. Aunque no siempre ha resultado como esperaba y así lo reveló la conductora, quien relató que una cantante se negó de manera contundente a que hablara como ella durante una entrevista y detalló si es que existe una rivalidad entre ellas.

Angélica Vale revela que famosa cantante no le gusta que la imite

La conductora de "Juego de voces" fue una de las recientes invitadas al programa de YouTube de Karla Díaz, donde en una dinámica de preguntas y respuestas fue cuestionada sobre algún conflicto con otras celebridades por haberlas imitado. "¿Has tenido algún problema por alguna de tus imitaciones? Desarrolla”, es la interrogante que recibió Vale y recordando la manera en la que una cantante se negó a ser imitada.

Sigue leyendo:

Angelica María confiesa que rechazó la propuesta de matrimonio de Enrique Guzmán: "me puso los cuernos"

Angélica Vale odia cantar un tema que se ha vuelto un clásico: "es lo más ridículo"

Paulina Rubio se negó a ser imitada por Angélica Vale. Foto: IG @paulinarubio

"Nada más una vez quería imitar a Paulina junto a Paulina y no le gustó la idea, me dijo ‘no, gracias’. No le pregunté yo, le preguntó alguien de producción y me dijeron ‘oye, no, que no le late’. Nada más la entrevisté y ya, pero no fue un problema”, explicó Angélica Vale al recordar que "La Chica Dorada" no estuvo de acuerdo en ser imitada, aunque no por ello existe un conflicto entre ellas y destacó que tienen una buena relación.

El día que Angélica Vale imitó a Paulina Rubio

Durante la cuarentena en la pandemia de Covid-19, la intérprete de “Ni una sola palabra” se hizo viral por un video compartido en redes sociales en el que se equivoca al enviar un mensaje sobre sana distancia y olvida la letra de una de sus canciones. Un bochornoso momento que Angélica Vale aprovechó para imitar a Paulina Rubio y compartirlo en su cuenta de YouTube donde aplaudieron su talento.

Aunque no todos se han mostrado de acuerdo con las parodias que realiza Angélica Vale y así ocurrió con Thalía, quien hace algunos años se lanzó contra la actriz por la manera en la que la imitó en el programa “Parodiándonos” asegurando que en la vida real no es parecida a la manera en la que la mostraron.

“Me hacen ver como una estú***, que ni siquiera sé leer, que ni siquiera tengo criterio propio y que me imitan con mi marido y que parece que soy una verdadera pen*** (…) Está bien que en mis personajes de telenovelas he sido una niña tonta, una niña absurda y está bien que tengo una vida de telenovela también, pero en mi vida real yo llevo los pantalones en mi casa, yo soy la reina, yo mando”, dijo la cantante en entrevista con Cristina Saralegui.