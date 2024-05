Angélica Vale odia cantar un tema que se ha vuelto un clásico: "es lo más ridículo"

Una de las actrices más queridas y famosas de la televisión mexicana es sin duda alguna Angélica Vale quien actualmente es la presentadora del reality show “Juego de Voces”, en donde no solo demuestra su talento como conductora sino también ha deleitado al público con su voz al interpretar algunos temas musicales.

Pese al gran talento vocal de Angélica Vale, recientemente la también actriz confesó que existe una canción que “odia” interpretar durante sus conciertos, y aunque su madre Angélica María asegura que la canta muy bonito, “La Vale” asegura que es algo ridículo lo mucho que se la piden.

Leyenda

¿Qué canción odia cantar Angélica Vale?

Fue durante su participación en el programa digital Pinky Promise en donde estuvieron como invitadas tanto la conductora de “Juego de Voces” como su hermosa madre, la señora Angélica María, quienes además de revelar algunos secretos de madre e hija, las cantantes promocionaron el show que ofrecieron en un famoso recinto de la CDMX este 9 de mayo.

Debido a lo anterior es que Karlita Díaz cuestionó a “Las Angélicas” si es que existe alguna canción que no les guste cantarla pero que el público siempre se las pide, a lo que “La Vale” confesó que existe un tema el cual “odia” interpretar y que incluso canta más que la artista original.

Leyenda

Se trata del tema ‘I will Always Love You’ de Whitney Houston, el cual nunca ha grabado de manera formal pero la actriz reveló que hace muchos años la cantó durante un programa y que desde entonces todos se la piden.

“Yo tengo una que odio cantar, la odio con todo mi corazón, pero mi mamá me hace cantarla y lo más chistoso cada vez que yo lo digo, suena a broma, suena a que nadie me va a pedir esa canción, pero tu vas un show mío y la gente me la pide y es lo más ridículo porque nunca la grabé ni nada, un día se me ocurrió cantarla se llama ‘En vivo’ con Ricardo Rocha, la digo cuál es la odio de todas maneras, la canto más de Whitney Houston con eso te digo todo…no me gusta es la de ‘I will Always Love You’, la del guardaespaldas”, contó Angélica Vale

Pese a que la protagonista de telenovelas como “La Fea más bella”, “Soñadoras”, “Amigas y Rivales”, entre otras más no le gusta cantar el tema antes mencionado, su madre Angélica María la llenó de halagos, al igual que la exintegrante de JNS pues ésta asegura que para interpretar este tema debe tener un gran rango vocal.

¿Angélica María también tiene un tema que no le gusta cantar?

Antes de que su hija Angélica Vale revelara que no le gusta cantar el tema ‘I will Always Love You’, “La novia de México” confesó que también tiene un tema que ya no aguanta cantar, pero que debe de hacerlo pues es un clásico en su show, sí, se trata de “Eddy, Eddy”.

“A ‘Eddy, Eddy’, le tengo un gran amor pero ya no la aguanto”, confesó

Mira sus declaraciones a partir del minuto 16:24

Angélica María confesó que sí existió un “Eddy” con el que estuvo muy ilusionada, se trata de “Eduardo” un niño al que conoció en el Kinder y con el que ya nunca pudo bailar durante un festival porque a su abuelito lo operaron pero siempre quiso saber de él.