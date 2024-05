¿Se retira de la música? Yuri revela que incursionará en stand up

Yuri es una de las cantantes más destacadas en México y posee una extensa trayectoria en la industria, pero podría terminar ya que desea incursionar en el mundo de stand up comedy inspirada por su público que se divierte con sus comentarios llenos de humor durante cada concierto. Así lo dio a conocer durante una entrevista, donde indicó que planea prepararse para poder alcanzar el éxito como comediante.

Yuri planea incursionar como comediante

La intérprete de “Maldita Primavera” expresó su gusto por la comedia y señaló que desde hace poco más de un año ha considerado tomar clases que le ayuden a ser una de las mejores standuperas y triunfar en la industria del entretenimiento. Aunque no mencionó lo que ocurriría con su carrera en la música, todo indica que podría continuar ya que en más de una ocasión ha señalado que se trata de una de sus grandes pasiones.

“Si me atrevo a tirarme de standupera, porque tengo que meterme a estudiar, tengo muchas ganas. Lo estoy diciendo en serio porque yo veo que hablo con el público y todo el mundo se ríe de mis babosadas, dije: ‘Bueno, si no tengo un libreto y se ríen, pues imagínense con libreto’, ¿verdad?”, dijo en entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”.

Al respecto, los conductores del programa liderado por Pati Chapoy cuestionaron la decisión de Yuri y dejaron ver que podría no tener el éxito que espera. “Muy simpática, pero la gente la va a ver por la estrella que es cantando”, dijo Daniel Bisogno apoyado por su compañero de cámara Pedro Sola: “Pero si no se da abasto con el canto…”.

Yuri podría dejar la música para lanzarse como comediante. Foto: IG @oficialyuri

Yuri preocupada por su gira ante reconciliación de Cristian Castro

Desde hace algunas semanas Yuri comparte escenario en algunas de sus presentaciones con Cristian Castro, sin embargo, sus polémicos romances han generado preocupación en la cantante jarocha ya que considera que el desempeño del cantante no es el mismo cuando tiene pareja y señalo que su reconciliación con la empresaria argentina Mariela Sánchez podría poner en riesgo sus conciertos juntos.

“Yo veo que se me desenfoca, cuando esta la susodicha, o la de en turno, no hacemos clic cuando cantamos a dúo. Siento que se aleja, como que no sabe convivir... cuando no tiene novia, ay no sabes, divino, echa chiste como el papá”, dijo para “Ventaneando”.

La cantante también habló sobre la empresaria argentina y se mostró en descontento por su reconciliación con el “Gallito Feliz”, como también se conoce a Castro: “Yo no lo creía, me lo mandó una fan, me dice: ‘Mana, prepárate’, cuando voy a ver qué dice mi amiga, dije: ´Ay, regresó... ay, Cristian, no tienes llenadera’. Mariela es más fuerte, más colérica, controladora, la otra chica que estuvo ahora, también me cayó muy bien, muy linda, más relajada, ella no se metía en nada, ella toda sonriente”.