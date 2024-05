Adal Ramones reveló que le gustaba mucho tener “amigas con derecho”, pero no tenía responsabilidad afectiva

Uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, sin duda es Adal Ramones, quien ha causado mucha polémica respecto a sus relaciones amorosas y su paternidad a una edad madura, sin embargo, hace unos días el expresentador de “Otro Rollo” hizo fuertes revelaciones sobre su pasado.

Y es que, el conductor de 62 años de edad reveló que cuando fue soltero era todo un rompe corazones pues tuvo muchas amigas con derechos con las cual compartió grandes momentos pero todos sin compromisos, incluso compartió que no tuvo responsabilidad afectiva con algunas de ellas.

Sigue leyendo:

Anahí celebra su cumpleaños 41 en la playa y en medio de rumores de enemistad con los RBD, ¿la felicitaron?

Eduardo Capetillo Jr enseña a montar a Lucerito Mijares, ¿hay romance?

Ahora tiene una relación formal, pero cuando fue joven era todo un galán.

Foto: IG @adalramones

Fue durante su participación en el programa Faisy Nights en donde hablaron sobre el tema de las relaciones abiertas, ahí Adal Ramones aseguró que en este momento no podría tener una, sin embargo, cuando fue soltero tuvo varias de este tipo, pues era todo un galán.

Ante esta confesión una de las invitadas cuestionó al conductor si es que en alguna ocasión le ocurrió que alguna de sus amigas con derecho quiso tener algo más, es decir, una relación formal para saber si Adal era emocionalmente responsable en este tipo de relaciones abiertas, a lo que el también comediante aseguró que no lo fue.

“No, no pero a ver, todo sobre la mesa desde el principio, ok, jiji, juju, noche de calentura y de repente al otro día no hablabas”, expresó Ramones.