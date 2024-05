VIDEO: Tony Balardi le roba tremendo beso a Nicola Porcella

Nicola Porcella se ha ganado el corazón del público por su autenticidad, atractivo físico y sentido del humor, algo que demostró en el reciente programa de “Qué buena hora” donde vivió un bochornoso momento. Y es que el comediante Tony Balardi le robó un beso en plena transmisión generando gran alboroto entre los otros conductores y sus fanáticas en redes sociales, donde se dividieron las opiniones al respecto.

Tony Balardi le roba un beso a Nicola Parcella

El comediante acudió como invitado al programa “Qué buen hora”, donde hablaron sobre romances entre personas de diferente estatura. Fue mientras respondían a la pregunta “¿Está mal que una mujer tenga una pareja bajita?”, que la charla motivó a Balardi a cuestionar a Nicola Parcela sobre darle un beso en la boca.

Aunque la estrella de “La Casa de los Famosos México” lo tomó con humor y de inmediato se negó, Tony Balardi se mostró decidido a hacerlo y se acercó a él bromeando con haberlo besado. Sin embargo, la sorpresa fue cuando el comediante le pidió un beso en la mejilla al actor peruano y volteó de manera repentina el rostro provocando que se lo diera en la boca.

“¡Sí enamora!”, dijo entusiasmado Nicola Parcella al hablar entre risas sobre lo que habría provocado en él el beso que recibió de Balardi a quien abrazo para hacer clara la diferencia en su estatura, algo que aprovechó el también actor para bromear con el físico del exfutbolista: “Todo me queda al tamaño”.

Tony Balardi le roba tremendo beso a Nicola Porcella. Foto: X @Vane_RossS

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque gran parte de los internautas tomaron con humor el momento entre Tony Balardi y Nicola Parcella, otros externaron su molestia debido a que lo tomó por sorpresa: “Grité igualito”, “Quien fuera Tony”, “La hora feliz”, “Es muy inocente, se pasan”, “Ya, Nicola, es suficiente. Tú crees que no me duele, deja de repartir besos” y “Tony me representa” y “Sería yo el día que conozca a Nicola”.

Nicola Parcela triunfa en televisión

Tras el arrollador éxito que tuvo en el reality show “La Casa de los Famosos México” junto a la influencer Wendy Guevara por la amistad y complicidad que formaron, Nicola Parcela no ha dejado de tomar proyectos por los que sigue sumando triunfos en el país y conquistando el corazón del público.

“Voy a llorar de emoción”, es el menaje con el que Parcella anunció en febrero pasado su llegada al nuevo programa “Qué buena hora” en el que comparte escena con grandes figuras de la pantalla chica como Michelle Vieth y Omar Fierro. Ese mismo mes, el actor se sumó al elenco de la telenovela “El amor no tiene receta” en el que también destaca Claudia Martín, Coco Máxima, Daniel Elbittar, Altaír Jarabo, Hugo Catalán y Liz Gallardo.