“Hazme un favor y cállate”, Laura Bozzo explota contra Rey Grupero y lo pone en su lugar | VIDEO

La venganza se han convertido en los ingredientes principales de "MasterChef Celebrity", pues los participantes están dispuestos a todo para conservar su lugar y cada vez es más evidente la rivalidad entre ellos. Tal y como lo hizo saber Laura Bozzo a Rey Grupero, a quien en más de una ocasión, fiel a su estilo, le ha expresado que la actitud que tiene en el reality show no es de su agrado y esta vez lo puso en su lugar.

Laura Bozzo explota contra Rey Grupero

Luis Alberto Ordaz Balderas, como es el nombre de pila del influencer, no duda en admitir que ha evitado ser eliminado al colgarse del talento de sus compañeros en la cocina. Esta vez expresó su deseo de no ser elegido para ayudar a alguno de ellos y perder su lugar en el balcón. Algo ante lo que Laura Bozzo reaccionó asegurando que tal decisión significaría la ruina para aquel al que pudiera apoyar y lo puso en su lugar.

Sigue leyendo:

Ferka y Rossana Nájera se convierten en las villanas de MasterChef Celebrity: "por eso nadie te quiere"

Chef Herrera discute con Laura Bozzo en MasterChef Celebrity: "si hay algo que me molesta muchísimo es la mediocridad"

Laura Bozzo explota contra Rey Grupero y lo pone en su lugar. Foto: Captura de pantalla TikTok @normaenriquez65

“Hazme un favor y cállate, cállate ya. No te resisto, a ti no te van a mandar a asesorar a nadie porque no sabes nada, cero, ¡traz! Es como mandar a la tumba a cualquiera, ¿me entiendes?”, dijo la presentadora peruana con la honestidad que tanto la caracteriza.

Rey Grupero le declara su amor a Laura Bozzo

Contrario a la actitud que ha mostrado Laura Bozzo, Rey Grupero se muestra cada vez más cercano y cariñoso con la conductora expresando entre bromas lo que siente en realidad por ella; además, el youtuber se dijo dispuesto a tener más que una amistado y le declaró su amor.

“Te amo mi amor, tú vas a ser mi esposa”, dijo Rey Grupero recibiendo de inmediato una respuesta negativa de Bozzo que le hizo saber el poco interés que tiene por él: "Pero ni pende**". Esto sería parte de una broma y de una forma de crear un ambiente de diversión por parte del influencer, algo que tampoco ha sido bien recibido por la conductora.