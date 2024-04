Chef Herrera discute con Laura Bozzo en MasterChef Celebrity: "si hay algo que me molesta muchísimo es la mediocridad"

MasterChef Celebrity sigue su curso y con ello el que los jueces sean cada vez más exigentes a la hora de probar los platillos de los participantes. En esta ocasión, el chef Herrera mandó un mensaje bastante fuerte a todos los concursantes cuando analizaba el platillo que había presentado Laura Bozzo. La peruana no estaba de acuerdo con lo que le decía el juez del reality.

Herrera no se cortó nada cuando se dirigió a Laura, ya que comenzó asegurando que no venía a jugar al programa. Que le molestaba muchísimo la mediocridad en los platillos que se llegaban a presentar en las galas del show. Estos comentarios hicieron que la presentadora de TV no se aguantara y comenzara a hacer caras de desacuerdo, además de preguntarle si su plato estaba malo o mal cocinado.

Laura Bozzo se encara con el chef Herrera (Recorte de pantalla)

La pelea entre Herrera y Bozo

"Laura, seguramente yo estoy esperando mejores resultados de ustedes. Yo creo que te queda claro a ti y a otros que yo no vengo a jugar y que si hay algo que me molesta muchísimo es la mediocridad. Hagan un esfuerzo por favor, Laura", comenzó el chef su discurso.

La conductora de TV no aguantó los comentario y expresó: "¿Le parece que esto es mediocre?"

El chef le contestó que le parece que se debe dejar atrás la actitud de la mediocridad. Laura quería entender por qué le estaba atacando tan duro y le preguntó si estaba mal cocido lo que presentó. Herrera le pidió que le dejara terminar su discurso, ya que tenía más que decirle a la peruana.

¿Cómo terminó la pelea entre Bozzo y el chef?

Laura comenzó a calentarse después de las críticas y le dijo que la comida que había preparado para la gala estaba deliciosa. El chef no dudó en decirle que el que tenía que decidir si se trataba de un platillo delicioso era él. Todo indicaba que se iban a seguir subiendo los ánimos en el set de grabación, ya que Bozzo se caracteriza por tener bastante carácter.

Los jueces durante el encare del chef Herrera y Laura Bozzo (Recorte de pantalla)

La realidad es que Herrera estaba por decirle unas bonitas palabras que le sacarían las lágrimas a Laura. El chef le pidió que escuchara lo que le tenía que decir, ya que el plato de la peruana había sido el mejor que se había presentado esa noche en MasterChef Celebrity.

Después de escuchar el final de su mensaje, Laura se soltó a llorar porque Herrera la había asustado horrible. Ella pensaba que su nombre podía salir entre los peores y tener que competir para no ser eliminada esta semana del reality de cocina. Después de este mensaje, el resto de los jueces le explicaron que había sido el mejor de la noche.