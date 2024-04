LCDLF4: Alana Lliteras habría sufrido una agresión, ¿qué le pasó?

La Casa de los Famosos 4 sigue dejando polémicas y mucho de qué hablar. Ahora, Alana Lliteras fue la que se vio envuelta en una tema que causó mucha controversia en redes sociales. La exconductora de Venga La Alegría se encararía con Cristina Porta por exponer la situación que vivió con Carlos Gómez en la alberca.

La polémica en la que se vio envuelta la ganadora de MasterChef Junior se presentó el pasado 1 de abril, cuando los participantes tuvieron que realizar el posicionamiento en contra de sus compañeros nominados. Alana decidió pararse detrás de la publicista debido a un incómodo momento que le hizo pasar durante la temporada en La Casa de los Famosos.

Sigue leyendo:

Nombran a Wendy Guevara como embajadora de la Primera Casa de asistencia LGBT+ en San Luis Potosí

Geraldine Bazán destapa infidelidad de Gabriel Soto a Irina Baeva

La exconductora de VLA se encaró con Porta debido a que la publicista expuso un tema personal frente a miles de personas, para ser más precisos, durante el posicionamiento anterior. El exponer la situación en la alberca con Carlos hizo que se sintiera expuesta e incómoda. Le terminó con causar ansiedad.

"Te la pasas diciendo que apoyas a las mujeres, sin embargo, en el posicionamiento anterior no te importó exponer en una gala en vivo ante miles de personas, una situación personal que tú misma dijiste que era delicada. Me sentí expuesta, me sentí incómoda, me causaste ansiedad, me hiciste sentir mal", dijo Alana durante el encare en el posicionamiento.