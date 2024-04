Nombran a Wendy Guevara como embajadora de la Primera Casa de asistencia LGBT+ en San Luis Potosí

La influencer mujer trans Wendy Guevara fue nombrada embajadora de la primera casa de asistencia social para integrantes de la comunidad LGBTTTQ+ en San Luis Potosí y tras inaugurar la "Casa Orquídea" en el barrio de Santiago en la capital de San Luis Potosí, lamentó que la transfobia y los crímenes de odio prevalezcan en México.

"Todavía en el país hay muchísima transfobia, hay mucho odio hacia nuestro género, cada quien vamos poniendo nuestro granito de arena, venimos de muchos años donde en la calle te quieren golpear por tu forma de vestir y en tu forma de pensar distinto, yo que ahora estoy muy visible en las redes quiero que la gente sepa de lo que somos capaces y las buenas personas que somos en la comunidad", expuso en rueda de prensa la ganadora del reality "La Casa de los famosos".

Wendy Guevara encabeza la inauguración de esta casa de la comunidad LGBT Foto: Especial

Wendy Guevara llamó a toda la sociedad sin distingo de género ni condición social a que apoyen al "Casa Orquídea" y a la comunidad LGBTTTQ+ les dijo que no todo es "fiesta y gozadera" sino que deben plasmar amor hacia esfuerzos como la casa de asistencia social para a comunidad gay, "es lindo que otras personas que ni siquiera conoces te pongan el hombro para que puedas recostarte, que te cobijen, ojalá que existan muchas más", expresó la también actriz.

Frankie, creador junto con su familia de la casa de asistencia social "Casa Orquídea" señaló que no reciben apoyo de ningún nivel de gobierno y tienen que pagar 7 mil pesos de renta por el inmueble que ocupan de la calle Miguel Hidalgo, cuando el gobierno estatal tienen inmuebles solos y deshabitados que les pudieran prestar además se quejó que no incluyen en sus políticas públicas a la comunidad trans y estos esfuerzos se tienen que hacer desde la sociedad civil organizada, "si es un llamado para que nos apoyen y sepan que existimos, que volteen a vernos muchas personas por ser la única asociación LGBT, por ser la única casa de asistencia en la ciudad y en el estado y aun así no tenemos el apoyo", indicó.

En la conferencia de prensa también estuvo Marcela Plata quien es la primera mujer trans de San Luis Potosí, quien narró las dificultades que arrastra al vivir en una sociedad conservadora y agradeció que en "Casa Orquídea" haya un comedor comunitario donde acude todos los días.

