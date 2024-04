Wendy Guevara se habría alejado de Marlon Colmenarez por haberla estafado con millonaria cantidad

La popularidad de Wendy Guevara incrementó con su participación en “La Casa de los Famosos México”, pero con la fama llegó la polémica y su amistad con Marlon Colmenarez le ganó fuertes críticas. Ahora todo indica que la relación entre ellos llegó a su fin y aunque la influencer no ha dado detalles, se reveló que una millonaria estafa habría sido el motivo de su distanciamiento.

¿Marlon Colmenarez estafó a Wendy Guevara?

Fanáticos y amigos de Wendy Guevara señalaron al modelo venezolano de aprovecharse de ella para ganar fama y dinero, aunque la influencer lo defendió en constantes ocasiones de un momento a otro dejaron de aparecer juntos por lo que los rumores de un distanciamiento surgieron de inmediato. Además de que en sus videos más recientes sus seguidores notaron que ya no lo defendía como antes.

Sigue leyendo:

El supuesto novio de Wendy Guevara se va de fiesta sin la influencer, así lo presume en redes: FOTOS

VIDEO: Paola Suárez revela que tuvo una fuerte rivalidad con Wendy Guevara antes de ser amigas

Marlon Colmenarez habría estafado a Wendy Guevara. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Al respecto, una usuaria en TikTok reveló que todo habría ocurrido luego de un viaje que hicieron juntos a Cancún en el que Guevara pagó 500 mil pesos por su hospedaje y le entregó otros 500 mil pesos a Marlon Colmenarez como regalo de cumpleaños. Sin embargo, él sólo paso cinco días con ella y los otros cinco días con otra mujer, algo que le habría molestado a la influencer.

Wendy Guevara responde a polémica con Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez captó la atención del público por las decenas de rosas que le envío a Wendy Guevara durante su participación en el reality show, lo que de inmediato desató rumores de que tenían un romance. Sin embargo, la creadora de contenido se encargó de desmentirlo y dejó claro que entre ellos sólo existía una gran amistad.

Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”, se sumó a las críticas contra Colmenarez y lo señaló de aprovecharse de su amiga para ganar fama. A casi un año de aquel triunfo surgió un supuesto video en el que el modelo habla mal de Wendy Guevara por lo que la influencer no evitó ser cuestionada al respecto y dejó ver que no existe más la unión entre ellos como en el pasado ya que no le tomó importancia: “Qué tiene, hermanas, yo no me estreso si dijo o no, yo bien a gusto miren cómo sufro”.