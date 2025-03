Imelda Garza Tuñón estaría buscando seguir los pasos de Ángela Aguilar y debutar como cantante de regional mexicano

Imelda Garza Tuñón volvió a dejar de qué hablar en el mundo del espectáculo, en esta ocasión por confirmarse que estaría intentando comenzar su carrera en el mundo del regional mexicano, es decir, seguir los pasos de Ángela Aguilar. La viuda de Julián Figueroa ya tendría el plan para comenzar a trabajar su nuevo proyecto profesional arriba de los escenarios, es decir, ser cantante del regional mexicano.

De acuerdo con unos audios que reveló el periodista Javier Ceriani donde se escucha a Imelda dejar claro que está buscando nuevos horizontes profesionales, para ser más precisos entrar en el mundo del regional mexicano, tal y como lo hizo la esposa de Christian Nodal. En el audio se puede escuchar como deja claro que la movida de Ángela fue magistral, ya que cuando ella se debutó en dicho género no había otra mujer representando el regional mexicano.

"Ya me vieron en teatros muy grandes, en el Auditorio Nacional, abriéndole a mi tía Maribel en un concierto. La gente está encima de mí pero eso que falta es como un separarme de eso (...) O sea urbano, no normal. Porque Ángela Aguilar fue muy inteligente, entró al regional. No había nadie en regional, estaba vacío ese lugar", se escucha en el video que compartió el periodista de espectáculos.