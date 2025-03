Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacvba sorprendió en el Festival Vive Latino 2025 con un look completamente diferente al que usualmente solía usar, lo que desató una ola de memes debido a que lo compararon con algunos famosos personajes de caricatura como "Jimmy Neutrón" y "Pepe Le Pew".

Este fin de semana se llevó a cabo el El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, más conocido como Vive Latino, evento que reúne a las bandas más famosas e importantes del momento. Este año contó con la presencia de grandes agrupaciones como Scorpions, Molotov, Jarabe de Palo, Aterciopelados e invitadas especiales como Belinda, Mon Laferte y María José.

Y quien no puede faltar en cada Festival es Rubén Albarrán, sea solo o con su banda Café Tacvba, pues se ha vuelto casi una tradición que escucharlos durante el espectáculo musical. Aunque esta vez no se salvó de los memes, pues el internet no pasó desapercibido su cambio de imagen.

Cuando se trata de creatividad, no hay mayor expresión gráfica que un meme, pues retoma algún tema viral del momento para convertirlo en algo muy gracioso. Y aunque es común ver que la expresión de Rubén destaque en su look, esta vez no dudo en cambiar su estilo a algo un poco más extravagante.

Nuevo look de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba desata una ola de MEMES en redes sociales

Principalmente en X comenzó a hacerse viral el nuevo look de Rubén Albarrán en cual ahora consta de un tono bicolor, negro y blanco con un copete hacia arriba, pero no cualquier copete, la parte de enfrente del cabello la dejó crecer para que pudiera hacerse una especie de cresta.

En X hay diversos memes del cantante en los que lo compararon con el personaje de Jimmy Neutrón, "Pepe Le Pew", el zorrillo de Caperucita Roja y Cruella Devil. La diversión por parte de internautas ha generado muchos 'me gusta' en varios memes virales, en los que confirman que el cantante sí se parece a ellos.

Rubén Albarrán orgulloso de su nuevo look

Como era de esperarse, el cantante Rubén Albarrán es el más orgullosos de su nuevo look pues ya ha compartido en sus perfiles de redes sociales imágenes con su nuevo look y aunque en algunas plataformas generó controversia, él es el más orgulloso de mostrarse con una imagen totalmente renovada.