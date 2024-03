VIDEO: Paola Suárez revela que tuvo una fuerte rivalidad con Wendy Guevara antes de ser amigas

Las redes sociales nos han dejado conocer personalidades que en otro tiempo habrían quedado en el olvido debido a los prejuicios e invisibilización de las mismas, un ejemplo es el clan de "Las Perdidas", quienes hace varios años saltaron a la fama con un video bastante cómico que hoy en día sigue siendo recordado. Pero además de sus arrolladoras personalidades, Wendy Guevara y Paola Suárez se han convertido en un verdadero ejemplo de amistad y acompañamiento, aunque todo parece indicar que ni suempre fue así.

Sigue leyendo:

¿Ya la presumen? Captan a Wendy Guevara besando a un reconocido actor

Participantes de "La Casa de los Famosos" se rebelan, exigen un alto al bullying y amenazan con abandonar el reality

Paola Suárez confiesa que Wendy Guevara le caía mal

Desde su inicio como influencers en redes sociales, "Las Perdidas" demostraron tener una amistad bastante sólida, convirtiéndose en un ejemplo de lo que es la lealtad y el amor incondicional. Pero a través del podcast de "Gusgri", Paola confesó que no siempre se llevaron así de bien, pues a pesar de conocerse desde que ambas estaban en la primaria, existía una rivalidad entre ambas, misma que se transformó en la amistad que conocemos ahora.

Según revelaciones de Paola Suárez, durante sus días de escuela primaria, la relación entre ambas era todo menos amigable, ya que existía una competencia declarada y roces personales que las mantenían distantes: "yo conozco a Wendy desde la primaria, pero no nos hablábamos [...] hace poquito me dijo: 'Ay no, tú me caías gorda'", explicó entre risas durante la entrevista.

De la misma forma, confesó que su rivalidad incluso llegó a un enfrentamiento físico entre ambas, recordando una anécdota en donde ella fue golpeada por la espalda, para enterarse muchos años después que el golpe fue por parte del hermano de Wendy, quien fue instruído por ella para pegarle porque "le caía mal" y siempre tuvo una actitud muy ruda con las personas que no le agradaban.

Su influencia va más allá de lo superficial, pues representan un verdadero ejemplo de amistad y solidaridad, enfrentando juntas los desafíos que les presenta la vida.

Fotografía: Instagram/@paolitasuarez28

¿Cómo se hicieron amigas Paola Suárez y Wendy Guevara?

Si bien, esta rivalidad infantil nunca llegó a más, sí pasaron muchos años antes de que Paola y Wendy hicieran las pases y se convirtieran en verdaderas amigas, ya que cada una se encontraba en un grupo diferente. Pero esto cambió cuando llegaron a la secundaria, pues la vida las volvió a reunir y decidieron dejar de lado la enemistad de primaria para comenzar a conocerse y finalmente ser amigas. Aunque el inicio de su amistad no fue tan dulce como suele pasar, ambas han demostrado que lograron construir una hermosa relación basada en el apoyo y admiración mutua, llegando a conquistar sus sueños, una al lado de la otra.