Survivor México: hospitalizan a Toñita y los integrantes de Jaguares no le creen

Survivor México sigue subiendo la temperatura en cada reto. Los concursantes del reality show no quieren dejar escapar ningún juego y para lograrlo están subiendo la intensidad y la forma de pelear cada reto al máximo. Nadie se esperaba que para el duelo de recompensas, una integrante de la tribu Halcón terminaría hospitalizada.

Para este miércoles, tanto Jaguares como Halcones debían medirse en una prueba de mucho contacto, pero fue el propio Warrior, el que aseguraría que jamás se habían presentando tantas lesiones, inclusive que nadie había terminado en el hospital debido a dicha prueba. El juego consistía en que dos integrantes de una tribu debían debían retirar de un poste a un rival mediante jalones y sometimientos. Nadie se esperaba que Toñita terminaría en el hospital.

La concursante de la tribu Halcones terminó lesionada en el juego de recompensas, después de que sus rivales la sometieran de diferentes formas para lograr separarla del poste. Los concursantes de Jaguares habrían hecho mucha presión sobre la pierna de Toñita. La extremidad de Toñita tendría un movimiento que no es natural. Dicha lesión hizo que la participante del reality tuviera que abandonar la zona de juego en camilla.

"Necesito al doctor, me lastimó la pierna, me tronó la pierna, me la jaló excesivamente, no puedo doblarla, me tronó bien feo", dijo Toñita mientras se retiraba de la zona de juego en camilla.