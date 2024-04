Ferka y Rossana Nájera se convierten en las villanas de MasterChef Celebrity: "por eso nadie te quiere"

Esta temporada de MasterChef Celebrity esta dando mucho de que hablar. Pues los famosos están mostrando su perfil más competitivo y durante el último programa esto se confirmó. En la cuarta emisión del reality show se destaparon las verdaderas personalidades de algunas celebridades y esto sirvió para que los espectadores marcaran una línea muy clara de las personas que están jugando el rol de villanas.

Durante los programas anteriores, los televidentes comenzaron a elegir a sus favoritos, pero el pasado domingo seleccionaron a las antagonistas y es que en la última emisión hubo dos mujeres que se ganaron el odio del público después de tomar una serie de decisiones que perjudicaron directamente a sus compañeros.

Seguir leyendo:

Chef Herrera discute con Laura Bozzo en MasterChef Celebrity: "si hay algo que me molesta muchísimo es la mediocridad"

MasterChef Celebrity 2024: Fran Hevia es el eliminado de este domingo 7 de abril 2024

Rosana rompió en llanto al tener que bajar a alguien del balcón | Foto: Captura Instagram @masterchefmx

Ferka y Rosana Nájera se convierten en las villanas de MasterChef Celebrity

Durante el reto de eliminación, la actriz Rosana Nájera fue la elegida para bajar a alguien del balcón y aunque fue una decisión aparentemente difícil para ella que hasta rompió en llanto, al final eligió a Itzel, la esposa de “El Capi Pérez”. Y de acuerdo con su argumento la seleccionó a ella porque la considera una concursante fuerte y cree que tienen todas las habilidades para que se salve de ser expulsada.

La situación causó bastante enojo a los espectadores, quienes inmediatamente demostraron su furia en redes sociales. De acuerdo con internautas, Rosana eligió a Itzel no porque tenga la habilidad de salvarse del reto de eliminación, sino por estrategia y poner cerca de la expulsión a una de sus rivales más poderosas. Por su parte, la influencer señaló que todo estaba bien y que no tenía ningún problema personal con Rosana.

Rosana eligió a Itzel porque dijo que tenía la habilidad de salvarse del reto de eliminación | Foto: Captura Instagram @masterchefmx

Ferka se gana el odio del público ¿Qué hizo?

Si alguien se ganó el odio del público y ya es considerada la villana del reality fue Ferka Quiroz y es que la actriz hizo todo lo que hizo en sus manos para que Fran Hevia fuera eliminado y lo consiguió. La conductora fue seleccionada para ser su asesora y ayudarle con los ingredientes para su platillo pero en lugar de ayudarlo le jugó en su contra ya que él le había pedido que no eligiera ni pescado ni cerdo y fue lo que precisamente le llevó del mercado, poniéndolo en gran desventaja.

Lo que enfureció a los fans de MasterChef fue que Ferka no tuvo pelos en la lengua y sin pena dijo que haber hecho lo contrario a lo que pidió Fran era para que su platillo no saliera bien del todo, sin embargo, se justificó diciendo que él tuvo la culpa por contarle sus debilidades en la cocina.

Finalmente el guiso de Fran no fue el mejor de la competencia y terminó siendo el cuarto eliminado, algo que fue celebrado por Ferka. Los internautas no perdonaron la actitud de la también conductora y se le fueron con todo, asegurando que por eso no dura en los realitys y que incluso por eso no la quieren.