"Suzume", la película del aclamado director de "Your name" ya está disponible en streaming, ¿dónde ver?

Las películas japonesas se han convertido en las favoritas de todo el mundo, especialmente las animadas, ya que los creadores han encontrado todas las formas de tocarnos el corazón con personajes en los que nos podemos identificar, pero también a los que podemos acompañar en cada una de sus experiencias. Aunque existen títulos clásicos como los de Studio Ghibli, poco a poco se han ganado nuestros corazones otros proyectos.

Un ejemplo claro es que el director Makoto Shinkai cada vez gana más y más terreno en la industria del cine. Algunos de los títulos que lo han llevado a ser reconocido mundialmente son "Your name" "El tiempo contigo" o "5 centímetros por segundo", pero no son las únicas, ya que su más reciente creación es "Suzume", una película que aunque se estrenó en el 2022, acaba de llegar a una de las plataformas de streaming más importantes. Así que si te la perdiste en cines o si quieres volver a verla, aquí te contamos todo lo que debes de saber.

¿Dónde puedo ver Suzume en México?

La película de "Suzume" se estrenó en cines, pero a dos años de su lanzamiento, ya es posible verla en streaming y si vives en México te tenemos buenas noticias, ya que acaba de sumarse al catálogo de Netflix. Este sábado 6 de abril la cinta de fantasía y realismo mágico llegó a la plataforma y no dudamos que en los próximos días e incluso horas encabece el Top 10 de lo más visto. ¿Y tú, la verás?

Cabe destacar que además de Netflix, esta película que explora los sueños y los nuevos comienzos, así como un toque de nostalgia hacia el doloroso pasado de la protagonista, también se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

¿Cuál es la trama de Suzume?

En esta película la protagonista es una joven de 17 años de nombre Suzume, quien sin darse cuenta y por la curiosidad, terminará por abrir las puertas del caos y con lo que el mundo entero correrá peligro. La fantasía y pesadilla comienza a hacerse presente por todo Japón mientras se da cuenta de su talento junto con un misterioso hombre con el que se encuentra y que la ayudará a cerrar todas las puertas que se abrieron y que representan un riesgo en el que se incluyen terremotos.