La serie de acción que te llevará a un mundo apocalíptico y es perfecta para maratonear

¿Te imaginas vivir en un mundo apocalíptico? Eso es lo que nos plantea esta increíble serie que nos retrata como es la vida después de 200 años en un mundo apocalíptico, cuando después de que una guerra nuclear azotará todo el mundo extinguiendo solo a la gente pobre.

Por lo que los grandes magnates que pudieron esconderse gracias a su dinero, tendrán que volver a salir a la superficie para sorprenderse con el mundo que dejaron atrás, lo que ocasionará una serie de eventos desafortunados.

Sigue leyendo:

Tiene terror, drama y zombies, la película que Prime Video que no te puedes perder

La película más misteriosa en Netflix que es ideal para ver durante el eclipse del próximo 8 de abril

¿Dónde veo Fallout la serie que te transporta a un mundo apocalíptico?

Esta nueva serie basada en el famoso videojuego Fallout, nos lleva al año 2161 en el sur de California, donde veremos una sociedad entera adoctrinada bajo la idea de que la vida subterránea es la única que hay, nos transportará a un mundo lleno de horrores y sin cuidados.

Fallout llega este 11 de abril/Créditos: Amazon Prime video

Esta incesante serie nos trae a Ella Purnell, a quien seguramente viste en Yellowjackets, como Lucy una cuidadora del Refugio 33 con un espíritu totalmente idealista, quién se encontrará con Maximus, interpretado por Aaron Morten, quien es un soldado con un terrible pasado que pertenece la famosa Hermandad de Acero.

La serie se estrena el próximo 11 de abril y nos ha dejado con un increíble sentimiento de combinación de mundo de Mad Max y West World, no es de sorprenderse por el tamaño de la serie, pues esta fue pedida por encargos de Amazon Prime, debido al éxito del juego, pues esperan hacer series de videojuegos en los próximos años, como Horizon Zero Down y God of War.