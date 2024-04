Sandra Itzel ratifica su divorcio de Adrián Di Monte; está feliz de empezar una nueva etapa en su vida

Tras vivir una matrimonio tormentoso, la actriz y cantante mexicana Sandra Itzel está a un paso de ser una mujer libre porque dio a conocer que ratificó su divorcio de Adrián Di Monte. La joven, de 30 años de edad, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde sus amistades y seguidores la felicitaron.

“La que no se quiere divorciar, la obsesiva, la que no lo supera (es) hoy es la primera en ratificar el divorcio incausado, un divorcio en el que no pedí nada más que mi libertad”, escribió la excantante de La Sonora Dinamita en su cuenta de Instagram, luego de acudir a los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México para realizar el trámite.

Sigue leyendo:

Con su aniversario de boda, Kate Middleton desmiente al príncipe Harry, quien insinuó que aceptó un matrimonio por conveniencia y no por amor

Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro, revela que escribe un libro para hablar de los abusos sexuales que sufrió de pequeño

La actriz y cantante compartió que está a un paso de estar divorciada de Adrián Di Monte. Foto: Instagram Sandra Itzel.

Sandra Itzel, a un paso de ser una mujer libre

Mediante la publicación, Sandra Itzel también expuso que “el divorcio puede tramitarse sin mi presencia, pero quiero terminar con ese trámite lo antes posible (...). Estoy aquí, compareciendo ante el juez familiar, para firmar como hago todo, de frente y conforme a la ley”. Tras hacer este anuncio, la actriz se mostró feliz porque está a nada de cerrar todo lazo que la une al cubano Adrián Di Monte, de 33 años, con quien tuvo una relación de poco más de 10 años.

Al acudir a los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia, la cantante incluso eligió un look amarillo, color asociado con el éxito y la felicidad. Y es que expresó que vive un gran momento, tras los altibajos que afrontó a lado del actor, a quien acusó de infidelidad y maltrato psicológico.

Feliz de empezar una nueva etapa en su vida

“Hoy es uno de los días más felices de mi vida, por fin termina este infierno y le doy bienvenida a mi nueva vida. Este paso está listo y sólo es cuestión de que el Juzgado emita el veredicto con el divorcio concluido. Ahora vamos por lo que sigue, Dios está conmigo”.

Al compartir en Instagram una serie de fotos en las que aparece ratificando el divorcio, Sandra Itzel recibió diversos mensajes de apoyo, como los siguientes: “Felicidades, hermosa, te mereces todo lo bonito del mundo”, “verás que todo saldrá bien, la verdad siempre sale a la luz” y “eres una reina, jamás olvides eso”.